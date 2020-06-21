OECD數位經濟稅美國喊停 美歐貿易戰恐升溫

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在6月17日發函給法國、義大利、西班牙和英國財政部長，聲明因上述四個國家拒採安全港制度（對違法行為劃定門檻標準），所以國際數位經濟課稅的談判陷入僵局。因此，美國財長發布聲明要求暫停數位經濟課稅談判，好讓美國及國際各國可以專心面對新冠肺炎所造成的經濟衝擊。

OECD回應，為讓各國有一個共同遵循的數位經濟課稅規則，談判應該繼續。OECD認為，若沒有共同的數位經濟課稅規則，則各國將競相自己制定數位稅，造成重複課稅，這將阻礙經濟發展。

法國認為美國的聲明是對於國際社會的挑釁，並聲明若包容性架構在今年底前無法達成數位經濟課稅的協議，法國將開徵法國數位稅。歐盟執委會也聲明，若今年底前國際間沒有辦法達成數位經濟課稅的協議，歐盟將於2021年持續歐盟版本的數位經濟稅。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說明，美國的立場並非談判的終結，但會造成數位經濟課稅的談判延宕。

曾博昇提醒台商，須持續關注美國後續動作，因為美國商務部明確表示反對其他國家在國際數位課稅規則達成協議之前，先行單邊的數位稅課稅。若有任何國家開徵數位稅，美國可能會發動貿易制裁。

但如同法國與歐盟的主張，就算有美國的威脅，各國不太可能停止制定單邊的數位稅。

曾博昇表示，預期會有更多國家將開始著手準備制定本國的數位稅規則，因為國際數位課稅規則似乎遙遙無期。這將造成更加失控的國際貿易衝突，特別在各國經濟正努力從新冠肺炎影響下復甦的時刻，這場即將到來的貿易風暴勢必將造成各國企業的重大挑戰。