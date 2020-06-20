中國起訴兩加拿大公民 杜魯多：非常失望

中國最高檢察院周五（6月19日）通過社交媒體發布訊息稱，對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾．斯帕弗（Michael Spavor）提起公訴，控告兩人涉嫌間諜犯罪。康明凱被拘押在北京，被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」；斯帕弗則被拘押在靠近北韓的丹東市，被控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。具體開審日期等訊息尚待公布。

加拿大總理杜魯多對此表示「非常失望」，並承諾將繼續向中國政府施壓「使其結束對兩位加拿大公民的任意拘押。兩人無故被捕完全是因為中國政府對加拿大的司法獨立性表示失望。」杜魯多還指出，中國似乎不理解加拿大政府無法干預加拿大司法的事實，實在「很遺憾（a real shame）」。上個月，杜魯多也曾就此事批評「中國似乎並不理解加拿大司法的獨立性」。

2018年，華為公司創辦人任正非的女兒、時任華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕。美國方面認為，孟晚舟掩蓋了與華為有關的公司出售設備給伊朗的意圖，此舉違反了美國對伊朗的制裁規定。不久之後，康明凱和斯帕弗在中國被捕。中國否認兩名加拿大公民的漫長拘押與孟晚舟案有直的關聯，但是外界認為這是明顯的報復和施壓行為。

緊追不捨

在中國外交部發言人周五召開的例行記者會上，出現多個有關兩名加拿大公民被起訴的問題。加拿大《環球郵報》記者提問：「我們只看到了指控，並未看到具體證據……請問他們具體做了什麼？」發言人趙立堅分別援引起訴書表示：兩人被控的罪行「情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分」。

《環球郵報》記者之後追問：「你剛才使用了『情節特別嚴重』的措辭。根據《中華人民共和國刑法》關於國家秘密等章節，此類罪名可判處無期徒刑。另一章節稱情節嚴重者可判處死刑。那麼，這兩名加拿大公民是否有可能被判死刑？」趙立堅表示：「我不回答假設性問題。目前是提起公訴，後面才進入審判階段。」

《環球郵報》記者就此回應：「我剛才的問題不是假設性問題。你用了很具體的措辭，說『情節特別嚴重』。《中華人民共和國刑法》中有兩處提到該措辭，一處最高可判無期徒刑，另一處最高可判死刑。我問的是你指的是哪種情況？」趙立堅重申：「我剛才已經說得很清楚了，目前的階段是對這兩名加拿大公民提起公訴，然後才進入審判階段。請你耐心等待。」

強烈回應

隨後，路透社記者繼續就此案提問：「中方提起公訴的時間正值孟晚舟相關審理結束不久之後。很多人認為二者之間存在聯繫。中方對此有何評論？」趙立堅強調：「中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，同時依法保障有關加公民合法權利。關於孟晚舟事件，中方的立場是一貫的、明確的。美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。這是一起嚴重的政治事件。中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。」

此外，加拿大外交部表示，「嚴重關切」加拿大兩名公民自今年1月中旬以來一直未被批准領事探視，並呼籲立即釋放兩人。路透社記者就此提問：「上個月，我們從中國駐加拿大大使處得知，新冠肺炎疫情期間無法進行領事探視。現在這兩人已被正式起訴，現在他們能否享有接受領事探視的權利？」趙立堅指出：「疫情期間，為保證在押人員安全，中國有關部門暫緩安排對有關在押人員的領事探視，待疫情緩和後再恢復。具體情況可向主管部門了解。」

加拿大《環球郵報》記者拋出最後一個問題：「中方在『人質外交』的立場是什麼？」趙立堅批評道：「你這是一個充滿惡意的問題。我剛才已經把中方立場說得很清楚了。你最好去問問加拿大政府什麼是『人質外交』。」

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