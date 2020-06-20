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印「抵制中國」帽子T恤是中國製 外媒指印度短期內難擺脫中國

香港01 / 葉琪
寫有「抵制中國」的帽子被發現實際上是中國製造。（環球時報）
寫有「抵制中國」的帽子被發現實際上是中國製造。（環球時報）

中國與印度在有領土爭議的邊界地區拉達克（Ladakh）加勒萬河谷爆發嚴重衝突，解放軍方面的傷亡人數暫時未明，但印度方面已確認至少有20人死亡。中印衝突觸發印度多地出現大規模反華示威，揚言要抵制中國的貨品。其中寫有「抵制中國」的帽子近期就成為搶手貨，但有網友就發現帽子實際上是中國製造。

中國官媒《環球時報》報導，印度「抵制中國」的浪潮，近日可謂是從上到下、一以貫之，甚至有印度媒體稱指印度電信部已發布指令，要求其下轄各企業和機構只購買「印度製造」的產品，並在基礎設施和設備升級時應「盡量使用印度國產設備」。但報導指出，抵制潮愈發深入後，讓不少印度人發現原來在日常生活中，隱藏許多中國製造物品，當中亦包括該頂印有「抵制中國」的帽子。有印度政治家在社交平台上發文諷刺指，不少中國製的「抵制中國」T恤，成功因為印度抵制中國的浪潮變成搶手貨。

報導又指，有印度網友列出一個清單，顯示原來許多印度人日常光顧、甚至引以為豪的印度品牌，背後都有來自中國的投資。此外，紀念印度開國領袖帕特爾、被視為愛國精神象徵的團結雕像，都是借助中國的技術建成。

報導引述德國傳媒《德國之聲》指，印度各界抵制中國的浪潮有不少失敗例子，相信與印度在產業鏈完善程度、技術水平和其他配套上，與中國仍有不小的距離有關，部分核心領域仍然需要依賴中國，短期內將難以擺脫「中國製造」的影響。

延伸閱讀：

【中印衝突】印度擬發動第一波經濟報復　華為恐首當其衛

【中印衝突】印度部長煽動關閉所有中餐館　遭本國民眾嘲諷

文章授權轉載自《香港01》

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