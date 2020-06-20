敘利亞第一夫人發戰爭財？美國制裁阿薩德政權

美國對敘利亞統治者巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）、其妻阿斯瑪（Asma）和眾多支持者實施了制裁。美國國務院先是對39個個人或組織實施了制裁。制裁措施包括旅行限制、凍結在美國的帳戶和財產。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）稱這是對大馬士革領導人「施加經濟和政治壓力運動」的開始。龐培歐說：「我們將實施更多的制裁，直至阿薩德及其政府結束針對敘利亞人民的不必要的殘酷戰爭。」

美國還首次對阿薩德的妻子阿斯瑪實施制裁。龐培歐說，她在丈夫和家人的支持下，已經成為內戰中最大的「女商人」之一。

龐培歐威脅說：「凡是與阿薩德政權有生意往來的人，無論身處世界何處，都將面臨旅行限制和經濟制裁。」阿薩德的支持者阻止「和平、政治解決衝突」。他們將促使阿薩德對敘利亞人民發動戰爭，「大規模施暴」。

依據「凱撒法案」

制裁基於以敘利亞攝影師凱撒（Caesar）的名字命名的美國凱撒法案。該攝影師攜帶55000張照片逃離敘利亞，照片記錄了敘利亞監獄中的大規模酷刑和殺戮事件。去年12月美國通過了《凱撒法案》。

觀察家預計，這些措施將進一步加劇這個內戰國家本已嚴重的經濟危機，同時成為敘利亞重建的一大障礙。由於美國新的制裁措施，敘利亞中央銀行已經讓貨幣貶值。美元與敘利亞鎊的官方匯率定為1：1250鎊。此前的匯率為1:700敘利亞鎊。在黑市上敘利亞貨幣的價值還要低得多。

阿薩德的叔叔被判四年監禁

法新社報導說，在巴黎，敘利亞統治者的叔叔裡法特．阿薩德（ Rifaat al-Assad）被法院判處四年有期徒刑，並沒收其房產。此外，法院判定裡法特．阿薩德的另一項罪名是在1996年至2016年期間，侵吞敘利亞的一筆公共資金並進行洗錢。現年82歲的裡法特．阿薩德（Al-Assad）以欺詐手段建立了一個房地產帝國，其中包括一座宮殿、一個種馬場、兩座巴黎著名的聯排別墅和大約40套公寓。據報道，這些財產估計價值9千萬歐元。裡法特．阿薩德本人沒有出庭。去年12月審判剛開始時，他也未出庭。其律師稱是由於健康原因。

據稱，裡法特．阿薩德於1984年對他的兄弟，敘利亞的長期統治者哈菲茲．阿薩德（Hafis al-Assad），也就是現任總統巴沙爾．阿薩德的父親發動政變未遂後，被迫離開敘利亞。此前，裡法特也曾長期在敘利亞擔任要職，作為精銳部隊的指揮官，他對敘利亞發生的幾次暴行負有責任。

李京慧 / 達揚（法新社、德新社）

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