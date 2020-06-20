澳洲控訴遭「國家級」網路攻擊 中國是頭號嫌疑犯

澳洲總理莫里森19日表示，澳洲近月遭到「國家級」的網路攻擊，政府部門、私人機構都大規模受影響。雖然他不願指名哪個國家所為，但據路透報導，有3名知情消息人士透露，中國被認為是主要嫌疑犯。

德國之聲報導，莫里森表示，這一波攻擊幾乎涵蓋各級政府、政治團體、教育、醫療、基礎服務提供者和其他重大建設營運者等領域。他說，雖然網路安全的威脅一直存在，在最近幾個月的攻擊頻率卻顯著上升。

莫里森說，網路攻擊的「頻率、規模、複雜度和影響層面」一再擴大，認為背後由國家主導，且有能力執行的國家不多。莫里森拒絕透露懷疑的國家，僅表示已跟英國首相強生商談過。

但澳洲情報人員稱，這一波攻擊跟去年3月國會遭駭客入侵相似；當時澳洲未直接點名中國涉事，但據報私下認定是中國，中國則否認涉事。據澳洲外交委員會的報告，最常被懷疑由國家資助對他國進行網路攻擊的3個國家，以規模排列依次是中國、俄羅斯、伊朗。

近月以來，中國對澳洲大麥征稅、禁止部分牛肉進口；在澳洲呼籲對新冠病毒源頭展開調查後，中國對澳洲發布旅遊安全提醒和留學預警，雙方關係愈發嚴峻。