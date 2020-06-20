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針對中國？歐美擬聯手 確保世衛組織獨立

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日電
歐洲某國高階衛生官員透露，歐洲各國政府正與美國合作，計畫改革世界衛生組織（WHO）。 法新社
歐洲某國高階衛生官員透露，歐洲各國政府正與美國合作，計畫改革世界衛生組織（WHO）。 法新社

歐洲某國高階衛生官員透露，歐洲各國政府正與美國合作，計畫改革世界衛生組織（WHO），以確保世衛的獨立性，這代表歐美對世衛擁有部分相同疑慮。

路透報導，消息指出，英國、法國、德國和義大利正跟美國討論世衛改革一事，官員表示：「我們正在討論如何將世衛緊急管理機制與任一國家的影響力分隔開來。」這項動作明顯是針對世衛太親近中國的指控。世衛今年初對新冠疫情危機採取初步因應措施時，曾被指控太過親近北京當局。

這名官員還說，相關改革措施包含改變世衛的資金援助制度。目前世衛的預算周期是兩年，若在緊急期間要向提供金援的國家籌措資金，雙年度預算周期制度「可能損害世衛的獨立性」。

此外，歐盟27國領袖19日同意，應緊急採取行動帶領遭新冠疫情重創的經濟脫離二戰以來最嚴重衰退，不過針對大規模振興計畫意見分歧已數周，卻仍不見進展。

路透報導，歐盟國家領袖在長約4小時的視訊會議中，同意7月中旬會面，商議總值1.85兆歐元（約2兆美元）的長期預算及經濟援助方案。

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