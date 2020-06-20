英國疫情級別下調 計畫7月開放歐洲旅遊

中國、印度軍隊15日在中印邊界線有爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley），爆發新一輪毆鬥衝突，雖未開槍，卻導致20名印度官兵死亡，中方也有人員傷亡。英國媒體稱，五名中國軍人死亡、11人受傷；印度媒體則說，中方傷亡43人。這是中印邊境45年來首次有死亡衝突。印度總理莫迪強硬表態，印度不會在領土完整問題上作任何讓步，軍人在邊境不會白白犧牲，無論什麼情況，印度都有能力回應。有分析指中印邊境衝突加劇，激化印度人民反中國情緒，將把印度推向美國，或認為印度在邊境「挑起糾紛」，是為了向美國納「投名狀」。

2020-06-20 11:31