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英國疫情級別下調 計畫7月開放歐洲旅遊

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日電
英國下調疫情級別，擬7月開放歐洲旅遊重振觀光。圖／世界日報提供
英國下調疫情級別，擬7月開放歐洲旅遊重振觀光。圖／世界日報提供

英國政府19日下調新冠疫情警戒級別，並且正與歐洲數國協商在7月初開放部分旅遊限制，可能在6月29日宣布與多國形成「旅遊泡泡」，雙方出入境不需14天隔離。

英國19日將疫情警戒級別從4級降至3級，將能可以逐步開放限制。衛生大臣韓考克表示，這顯示英國防疫政策出現成效。

降低警戒層級是由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭共同組成的聯合生物安全中心建議。聯合聲明指出，這4個地區的確診病例穩定減少，且情況持續。但他們警告，這不代表疫情已經過去，仍有可能爆發地區疫情。

另據BBC報導，英國官員正與葡萄牙等多個歐洲國家協商建立「旅遊泡泡」，若達成共識，此後往來兩國將不需居家隔離14天。但航空業高層表示，除了建立旅遊泡泡的國家外，今夏可能會一直維持入境隔離14天的政策。

疫情 英國 愛爾蘭

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