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日本全境旅遊解禁 新加坡凌晨開放堂食…民眾衝出門吃消夜

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日電
日本當局今天仍解除解除全境避免跨縣市移動「自肅籲請」。 美聯社
日本當局今天仍解除解除全境避免跨縣市移動「自肅籲請」。 美聯社

日本東京19日新增35例新冠肺炎確診，至今總病例累計5709例。儘管6月以來已連續19天確診超過2位數，當局今天仍解除解除全境避免跨縣市移動「自肅籲請」，車站與機場出現人潮。新加坡則進入第2階段解封，開放餐飲店家內用，許多民眾迫不及待外出吃消夜。

共同社報導，日本19日跨縣市移動全面解禁，新幹線及國內線航班開始出現人潮，鐵道公司及各航空公司都在車站及機場進行設備消毒，並徹底做好防疫對策。

此外，主題樂園等觀光設施也相繼恢復營業，包括貫穿日本北阿爾卑斯山脈立山連峰、連結富山縣與長野縣的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」恢復通行；這條極富盛名的觀光路線往年都在4月中旬開放民眾入山，今年碰上疫情，4月15日開山後3天就被迫封閉。

日本將在7月10日將進入下一個階段，包括職業賽事的活動入場人數上限，將提高到5000人，預計8月後不再設進場人數上限。不過，對室內舉行的活動則有意維持容納人數5成上限，讓劇場相關人士向政府陳情能放寬。日本政府近期將舉行專家會議，預計7月上旬前得出結論。

新加坡 開放更多經濟活動

累計確診人數達4萬1473人的新加坡，疫情趨緩後，2日起逐步放寬封鎖令，18日晚11時59分起進入第2階段解封，包括零售實體商店重新開放、允許民眾在餐廳用餐，不過店家須遵守社交距離，包括桌子相距一公尺、每組客人最多不超過5人等規定。

今日報報導，新措施生效不久，許多深夜仍營業的店家陸續湧現人潮，一名男子表示為了慶祝「重獲自由」，決定下班後到最愛的店家吃消夜。

馬來西亞 鬆綁入境管制

馬來西亞政府19日也宣布，即日起放寬旅遊入境管制，允許4大疫情綠區包括新加坡、汶萊、紐西蘭與澳洲國民入境，無需接受病毒篩檢，並且不需要在飯店強制隔離14天。

日本 新加坡 馬來西亞

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