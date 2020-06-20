到柬埔寨玩… 得先繳「含喪葬費 」3000元新冠押金

柬埔寨最近宣布，將向所有外國遊客收取3000美元的「新冠肺炎押金」，11日生效。如果遊客確診，這筆押金將作為住院費和治療費，估計每日住院費和治療費約180美元。而若遊客不幸死亡，押金也將用以支付葬禮成本約1500美元。以上開銷總計超過3000美元，所以遊客還需投保5萬美元旅遊險。

美國福斯新聞報導，柬埔寨要求所有遊客在抵達機場時，用現金或信用卡支付這筆押金，同時出示價值5萬美元的旅遊保險；柬埔寨會在遊客離境時退還部分押金。

押金要支付的項目包括：旅客從機場前往檢測中心5美元，新冠病毒檢測費100美元，遊客在得知檢測結果前要入住指定酒店或集中檢疫所，至少要支付每晚30美元住宿費和30美元餐費。

如果同飛機旅客檢測結果皆為陰性，從押金扣減的金額到此為止。但只要同機旅客有一人檢出陽性，所有同機旅客都得在檢疫所隔離14天，所有開銷從押金扣減，包括每天住宿費和餐費共60美元，14天共840美元，洗衣服務每天15美元，檢疫所醫務人員服務費每天6美元，保全每天3美元。