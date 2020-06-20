中印邊界惡鬥升級 把印度推向美國？

中國、印度軍隊15日在中印邊界線有爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley），爆發新一輪毆鬥衝突，雖未開槍，卻導致20名印度官兵死亡，中方也有人員傷亡。英國媒體稱，五名中國軍人死亡、11人受傷；印度媒體則說，中方傷亡43人。這是中印邊境45年來首次有死亡衝突。印度總理莫迪強硬表態，印度不會在領土完整問題上作任何讓步，軍人在邊境不會白白犧牲，無論什麼情況，印度都有能力回應。有分析指中印邊境衝突加劇，激化印度人民反中國情緒，將把印度推向美國，或認為印度在邊境「挑起糾紛」，是為了向美國納「投名狀」。

中印邊界衝突升溫，可能將印度推向美國，不是沒有依據。首先，美國印太策略，過去印度主張必須有中國參與，與美國態度截然相反。如果印中邊界衝突無法解決，新德里可能在對華政策和印太戰略問題上轉向。印度是美、日、澳印太戰略的重點拉攏國家，中印之間如發生大規模衝突，勢必讓印度全面倒向美日，和美國聯手印度牽制中國的地緣戰略構思迎合，直接威脅中國在印度洋的能源與貨物通道安全。

美國國務卿龐培歐19日發推文，「向最近與中國對抗失去親人的印度人民表達深切慰問 ，這些士兵的家屬、親人和社區正處於悲痛時刻，我們不會忘記他們」。

其次，印度20名官兵死亡，中方軍隊用「狼牙棒」作武器，照片曝光，使印度人民反中國民族主義情緒更高漲，民間已發起抵制中國貨及投資行動，砸毀中國電子產品。印度全國貿易商總會公開信和個別民眾，都呼籲全國抵制中國貨，減少對中國進口。商會列出500多款可抵制的中國貨，包括消耗品、耐用消費品、玩具、家具材料、服裝等。

印度對印中邊境問題非常敏感，一旦感受到中國在邊境地區的戰略威懾或壓力，新德里就可能採取冒進行為，試探或試圖改變現狀。但就目前發展和多種因素看，莫政府因中印邊界衝突，就主動「投靠」美國，讓美印在南亞和印度洋構成軍事聯盟，尚缺乏足夠基礎。

第一，從印度角度看，印度向來秉持不結盟原則，與美、俄平衡交往，並購買大量俄製武器，美印很難形成可靠戰略夥伴或軍事同盟。正如德國專家指出，至少目前為止，印度基本原則仍是「不與中國為敵」。華府主導的印太戰略迄今也未成為軍事聯盟，至少沒舉行過多國聯合軍事演習。美國未必視印度是可靠而積極的印太戰略成員。

第二、印度是民族主義情結極強的國家，在區域政策和國際關係上，強調其自主和獨立性，不會自甘成美國在南亞和印度洋的代理人。新德里在該地區的霸主地位與地緣戰略，也不容許美國或其他國家插手主導印度與中國的邊界關係。新德里自認這是印度的主權事務，有能力自行解決和面對。

第三、從中國的調度看，目前更不希望在邊境與印度爆發戰爭，北京會盡一切力量阻止印度向美國靠攏。在北京眼中，中印同屬崛起中的新興大國，同屬發展中國家，人口分占世界第一、第二位，都擁有核武，雙方戰略上存在廣泛合作需求。北京也不願看到國內針對印度的民族主義情緒爆發。因為北京很清楚，中國最主要對手是美國，需要高度集中精力應對，沒必要也不能因中印邊境問題分散注意力。

第四、儘管印度可能利用中國內外面臨交困下，火中取栗，乘機在邊界問題搶占優勢，改變現狀。印度對中國崛起和「一帶一路」也心存警惕，明裡暗裡抵制，防止中國單極主導亞洲事務。但中國崛起過程沒有對印度造成類似當年蘇聯對中國的壓力，因此印度也沒有聯手美國遏制中國的安全焦慮；美日雖全力拉攏印度，印度卻半推半就。

然而，如果中印內部民族主義情緒不減，邊境情勢惡化失控，不能排除爆發戰爭，或中印關係全面破裂的可能，讓新德里投入美國懷抱，美印形成軍事聯盟。目前印度面臨境內疫情持續嚴重壓力，經濟衰退，邊境問題帶來的國家安全情結，進一步催化民族主義情緒。

多重壓力下，莫政府因外在因素刺激，如對國際環境與自身能力誤判，因曾敗於中國的歷史屈辱而激發民族報復心態，鋌而走險、劍走偏鋒的可能性也不能完全排除。有外媒報導，印度軍方已授權軍隊「可在緊急情況下開火」，正是危機所在。