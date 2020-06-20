中印衝突引發抵制潮 網友湧入小米粉專稱「改買ASUS」

近日印度和中國軍隊在加勒萬河谷地區發生衝突，有傳總死亡人數高達 20 人以上。除中印邊界情況緊張，印度當地瀰漫反中情緒，包括杯葛中國製產品「Boycott Made In China」運動，而矛頭之一就直指印度手機市場市佔率極高的小米。

小米重點市埸

小米一向以低價作招來，成功吸引入門級用戶，很多用戶聽到小米就馬上聯想「高性價比」﹑「便宜」等關鍵字。除中國外，印度就是小米第二大重點市場，在當地連續 10 季處領導地位，市場佔有率高達 29％（2020 年 3 月數據）。在中印關係惡化下，不少印度網友進入小米印度的 Facebook 官方專頁，留言將抵制中國製品及小米產品。

轉用台灣品牌？

在小米印度的 Facebook 官方專頁可以看到，不少網友貼出「Boycott Made In China」（杯葛中國製產品）的貼圖，更有網友指出，早前小米在印度推出新筆記型電腦，而他本來打算購買，但發生中印衝突後，決定抵制小米，轉買台灣品牌 ASUS（華碩）的手提電腦，更鼓勵其他印度人也加入抵制行動。在 Facebook 可看到印度網友一面倒的抵制言論，小米或會成為中印衝突的受害者之一，逐漸失去印度這個主要市埸。

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文章授權轉載自《香港01》