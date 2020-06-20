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印總理莫迪：欲與中國保持友好 但捍衛主權最重要
中國和印度15日於兩國邊界拉達克加萬古發生嚴重衝突，印度有意與中方保持友好關係，但誓言在必要時將使用軍事力量保衛領土邊界。
英國廣播公司報導，莫迪19日在聲明中表示，印度軍隊「被賦予了採取必要手段的機會」以保護印度領土。他說，「中國在邊境的行為讓整個國家都很受傷和憤怒」。
莫迪強調，印度有意與中國保持和平和友誼，不過，捍衛主權是最重要的。
莫迪接著說，15日的衝突「解放軍沒有踏入印度領土，也沒有任何印度哨站被佔領」。
根據兩國於1996年達成的協議，雙方在衝突中不得使用槍枝，在爭議邊境地帶禁止使用槍枝和爆裂物，以防緊急事態升級。然而，這次的肉搏戰卻為45年來死傷最慘烈。
印方公布這次衝突中有20名人喪生，包括包括一名上校指揮官和19名軍人。報導指出，印度至少有76名軍人受傷。中國承認解放軍在衝突中有傷亡，但迴避談論細節。
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