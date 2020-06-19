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「IP至上主義」萬歲？日本影視產業的反面鏡

不受疫情衝擊 南韓富人大買名車連保時捷都缺車

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
南韓保時捷展間。路透
南韓保時捷展間。路透

南韓汽車經銷商與官員表示，由於南韓快速控制住新冠肺炎疫情，受疫情衝擊甚微的富人，想在路上炫耀名車，帶動豪華車需求大增。

37歲的南韓商人黃民永（音譯）說，在等待七個月後，下訂的黑色保時捷Cayenne Coupe最近終於交車，於是開上首爾附近可俯瞰河景的道路兜風。

小型科技公司老闆黃民永表示：「保時捷向來是我的夢想...我沒有感受到疫情衝擊，因為我的公司沒受什麼影響。」

南韓保時捷執行長傑曼說：「今年的業績將相當亮眼。」保時捷今年1月-5月銷量比去年同期大幅成長46%至3,433輛。保時捷2018年、2019年全年銷量，也不過分別為4,285與4,204輛。

專家指出，從各層面來看，南韓進口車銷量上揚，凸顯在疫情期間貧富差距擴大。南韓原本就是貧富差距嚴重的先進國家。

儘管新冠肺炎疫情擴散，南韓最富裕的20%家庭1月-3月平均月收入仍增加6%，收入最少的20%家庭所得則持平。仁川大學經濟學教授楊俊昊（音譯）說，進口車銷售強勁，證明了儘管疫情肆虐，高收入族群的消費力仍提升。

楊俊昊表示，富人已受益於房地產與股市價格上漲，但小商家的員工則丟了飯碗。政府數據顯示，南韓5月失業率升抵逾十年高點。

汽車經銷商指出，買得起豪華車的人，是用買車代替買房。多年來經營經銷商與二手車出口業務的盧成萬（音譯）說：「在2000年代初期，一輛寶馬（BMW）320的價格等於一間江南區公寓，但後來房價漲太兇，買車變成比較實際的選擇。」

今年1月-5月，南韓售價超過1億韓元（82,511美元）的進口車銷量年比暴增70%至15,667輛。南韓國產小車今年1月-4月銷量則減少一成。進口車經銷商金柳斌（音譯）說，保時捷與BMW目前實在太過熱門，出現缺車的情形。

南韓汽車進口商與經銷商協會（KAIDA）數據顯示，今年1月-5月BMW銷量比去年同期大增46%至21,361輛，藍寶堅尼同期銷量則增為原本的四倍、攀抵115輛。BMW南韓部門表示，今年1月-4月，南韓已超越美國，成為BMW 5系列全球銷量最高的國家。

南韓 疫情 保時捷

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