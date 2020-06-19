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蔡英文哥本哈根峰會演說：理念相近民主國應更密切合作

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
英文總統於丹麥時間19日下午（臺灣時間19日晚間7點半）應「民主聯盟」邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
英文總統於丹麥時間19日下午（臺灣時間19日晚間7點半）應「民主聯盟」邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

蔡英文總統於丹麥時間19日下午（臺灣時間19日晚間7點半）應「民主聯盟」邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。蔡總統除分享臺灣防疫經驗，並指出新冠肺炎疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家應更加密切合作，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，且應該善用經濟力量鞏固強化民主。她也提到，擔任總統第二任內，將繼續發展臺灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

包括美國國務卿龐培歐、澳大利亞前總理滕博爾、美前國務卿柯瑞及歐布萊特等各國政要，也以錄影或視訊方式與會。

蔡總統說，我們從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，從我們的經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。

相反的，民主反而是臺灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，臺灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。

令人遺憾的是，世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請臺灣在今年世界衛生大會中分享我們的抗疫經驗。

倘若我們放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，形同漠視了自身的民主價值。

尤其此刻，我們的心與香港人民同在。臺灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。

他人捍衛自由，我們不能袖手旁觀。還有幾週香港才屆回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，臺灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

就在COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，我看到全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。

歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，對此我要說，民主臺灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎各位來臺灣投資。

洽簽臺歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，我們可以將彼此的規範與標準契合，讓企業蓬勃發展並保護交易人和投資人。

疫情 香港

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