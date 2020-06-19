美陸夏威夷會談 陸：盼北韓問題美朝相向而行

美國國務卿龐培歐17日與中共中央政治局委員楊潔篪會談，美國國務院亞太助卿史達偉昨日表示，美國在會中表示，期待能與大陸合作解決北韓問題，爭取讓北韓重回談判桌。對此，大陸外交部發言人趙立堅今日介紹了楊潔篪在北韓問題上的講話，並盼美國與北韓相向而行，推動朝鮮半島問題政治解決進程做出努力。

大陸外交部今日舉行例行記者會，有媒體詢問，如何評價史達偉的談話。趙立堅做出如上表示，並說關於朝鮮半島問題，楊潔篪在對話中表示，推進朝鮮半島問題政治解決進程符合各方利益。

趙立堅接著說，陸方始終堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持實現朝鮮半島無核化，堅持通過對話協商解決問題，主張按照「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則，推動實現朝鮮半島問題的政治解決。希望美朝相向而行，切實照顧彼此合理關切，為推動朝鮮半島問題政治解決進程做出切實努力。