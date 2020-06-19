安倍親信涉賄被捕 首相大位恐「過不了今年」

日本前法務大臣、現任眾議員河井克行與參議員妻子河井案里涉嫌賄選綁椿，18日被逮捕。案外案是河井案里拿了執政的自民黨1億5000萬日圓（約140萬美元）的大筆金援，金錢流向成謎。河井克行是首相安倍晉三的親信，此案可能危及安倍的首相之位，甚至有匿名自民黨議員直言，安倍可能「過不了今年」就會下台。

河井克行18日在東京拘留所表示沒有任何不正當行為，但記者問到是否有收受金錢時未回答。

而安倍18日就任命河井為法務大臣一事致歉，但否認該筆資金與事件有關。路透報導，自民黨人士表示，黨內已有反彈聲浪，河井案可能讓支持度已跌破三成的安倍無法做到明年9月任期屆滿，甚至可能在今年下台。

綁椿金額逾2500萬日圓

日媒踢爆河井案里陣營在去年7月參議員選舉時，付給14名助選員高達3萬日圓的日薪，比法定金額多出一倍，有賄選之嫌。去年9月才入閣當法務大臣的河井克行聲稱，他和妻子對於整件事情都不知情，並於10月底辭職。

不過，檢調查出為了讓妻子當選，河井親自把裝有20萬至30萬日圓不等的信封袋，以「祝賀金」等名義交給廣島當地議員、後援會幹部等91人，河井案里本人也被懷疑綁椿，合計發出2570萬日圓（約24萬美元）現金。向檢方舉發者是河井陣營內部人士，目前人證物證齊備。

行賄助選員案判決後，自民黨立刻切割，河井夫妻17日上午已申請退黨。不過，在野黨認為河井夫妻應主動辭職，不是用退黨混過去。立憲民主黨幹事長福山哲郎說，現任國會議員鬧出這樣的醜聞，自民黨與安倍責任重大。