邊境沖突下一步？ 印度反制中國的6大招

(德國之聲中文網)中印這兩個核子大國在國力增長的同時開始在越來越多的領域發生沖突。雖然印度目前在軍事和經濟上都不敵中國，但外界預測，在此次邊境沖突之後，印度將迅速轉變外交和經濟政策反制中國。主要的方式有以下6種：

英國倫敦國王學院的學者潘特(Harsh Pant)說，印度可以取消中國電信巨頭華為加入印度建設5G網絡的計劃。他說，目前印度已經禁止中國公司參加國家招標，中國在印度的投資也受到限制。他認為「所有事情只會加速發展」。

《印度斯坦時報》(hindustantimes)則引述匿名政府官員表示，在此次沖突之後，華為參與印度價值數十億美元的5G項目機會變得很渺茫，因為「除了經濟利益，這個項目還涉及嚴重的安全問題」。

2.抵制中國產品

《印度斯坦時報》報導，至少有100種中國產品被認定有傾銷，印度將對之展開反傾銷行動。除此之外，隨著印度反中情緒高漲，民族主義等組織也發起抵制中國的相關運動，就連貿易商也一起加入。

全印度商人聯合會（CAIT）是印度強大游說團體，其全國秘書馬哈將(Ashwani Mahajan)表示，由7000萬印度商人組成全印度商人聯合會已決定在全國加強反對抵制中國商品的運動。

匿名印度官員表示，「北京的邊境侵略對中國來說是不合時宜的」，因為現在新德裡正積極推行自力更生的經濟政策，降低對中國的依賴。

3.繼續施壓中國調查疫情源頭

印度在4月就加入了以澳洲和歐盟為首的國家，要求調查世衛組織應對武漢肺炎疫情的作為。印度代表在5月也取代了日本擔任世衛組織執行委員會主席，任期3年。

在兩國沖突發生之前，印度對於牽涉到中國的世衛組織改革議題和台灣恢復觀察員身分出席世衛大會等，都持保守態度。但隨著情勢升級，印度也開始將世衛和疫情當做談判的槓桿。

政治咨詢公司歐亞集團的中國分析師布羅德裡克 (Kelsey Broderick)告訴CNBC，北京這次針對印度態度強硬「是為了轉移國內民眾對國內問題的注意力」。

她認為，中國民眾現在對中國的批評更加敏感，比如印度要求對新冠狀病毒源頭進行調查就引起許多關注。

在美國應對疫情不利時，北京正試圖爭取更大的全球領導權。若印度在世衛議題和疫情源頭上對中國施壓，可能會影響北京的企圖。

4.抱團對抗中國

新加坡李光耀公共政策學院副教授克拉布特裡（James Crabtree）6月5日在CNBC的節目中表示，新德裡可以與其他同樣擔心中國影響力擴張的國家鞏固關系，例如澳大利亞、越南、日本，和英國。

雖然他警告印度要小心避免與北京對立，但他說:「印度有很多選擇......這就是這個新的、略顯混亂的國際環境的好處，很多其他國家都想和印度做朋友。」

《南華早報》也提到，新德裡現在可能會考慮調整地緣政治關系。尤其是在中美緊張局勢不斷加劇的情況下，華盛頓表示，計劃在後疫情時代建立一個應對中國的全球聯盟，將7國集團(G7)擴大到包括印度、澳大利亞、俄羅斯和韓國。

近日與中國的沖突可能會促使印度接受美國的游說，進一步參與美國主導的印太戰略，遏制中國在南海的擴張和軍事活動。除此之外，印度也可能與美國、日本和澳大利亞四國共同組成聯盟反制中國。

5.擴大國際參與

「現代外交」評論網(modern diplomacy)認為，印度應該要向中國學習，選任適合的專家進入國際組織，並在學術界和私營部門中積極參與、爭取話語權。

報導提到，印度在過去與越南和孟加拉的南海爭端中都遵守國際仲裁，但中國卻對相關仲裁表示「輕蔑和不尊重的態度」，認為所謂「和平崛起」只是空洞的詞語。「印度需要利用其遵守規則的方式來對抗中國破壞規則的方式，以確保在國際大家庭中應對中國的外交優勢。」

6.增加軍力

「現代外交」評論網(modern diplomacy)也提到，在經濟實力不平衡下，「印度需要按照俄羅斯和以色列的思路灌輸『國防文化』，加強本土國防工業。」

目前中國軍事力量遠勝印度，根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)最近的一份報告估計，中國擁有320枚核彈頭，而印度只有150枚。兩個核武鄰國之間若發生全面的軍事沖突後果將不堪設想。

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