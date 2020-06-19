快訊

從桃園球場方位爭議 回顧「賢拜」廣島球場西曬史

穿起來舒服的軟鞋子其實很傷腳！5招正確挑對鞋

邊境沖突下一步？ 印度反制中國的6大招

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網)中印這兩個核子大國在國力增長的同時開始在越來越多的領域發生沖突。雖然印度目前在軍事和經濟上都不敵中國，但外界預測，在此次邊境沖突之後，印度將迅速轉變外交和經濟政策反制中國。主要的方式有以下6種：

1.拒絕華為5G

英國倫敦國王學院的學者潘特(Harsh Pant)說，印度可以取消中國電信巨頭華為加入印度建設5G網絡的計劃。他說，目前印度已經禁止中國公司參加國家招標，中國在印度的投資也受到限制。他認為「所有事情只會加速發展」。

《印度斯坦時報》(hindustantimes)則引述匿名政府官員表示，在此次沖突之後，華為參與印度價值數十億美元的5G項目機會變得很渺茫，因為「除了經濟利益，這個項目還涉及嚴重的安全問題」。

2.抵制中國產品

《印度斯坦時報》報導，至少有100種中國產品被認定有傾銷，印度將對之展開反傾銷行動。除此之外，隨著印度反中情緒高漲，民族主義等組織也發起抵制中國的相關運動，就連貿易商也一起加入。

全印度商人聯合會（CAIT）是印度強大游說團體，其全國秘書馬哈將(Ashwani Mahajan)表示，由7000萬印度商人組成全印度商人聯合會已決定在全國加強反對抵制中國商品的運動。

匿名印度官員表示，「北京的邊境侵略對中國來說是不合時宜的」，因為現在新德裡正積極推行自力更生的經濟政策，降低對中國的依賴。

3.繼續施壓中國調查疫情源頭

印度在4月就加入了以澳洲和歐盟為首的國家，要求調查世衛組織應對武漢肺炎疫情的作為。印度代表在5月也取代了日本擔任世衛組織執行委員會主席，任期3年。

在兩國沖突發生之前，印度對於牽涉到中國的世衛組織改革議題和台灣恢復觀察員身分出席世衛大會等，都持保守態度。但隨著情勢升級，印度也開始將世衛和疫情當做談判的槓桿。

政治咨詢公司歐亞集團的中國分析師布羅德裡克 (Kelsey Broderick)告訴CNBC，北京這次針對印度態度強硬「是為了轉移國內民眾對國內問題的注意力」。

她認為，中國民眾現在對中國的批評更加敏感，比如印度要求對新冠狀病毒源頭進行調查就引起許多關注。

在美國應對疫情不利時，北京正試圖爭取更大的全球領導權。若印度在世衛議題和疫情源頭上對中國施壓，可能會影響北京的企圖。

4.抱團對抗中國

新加坡李光耀公共政策學院副教授克拉布特裡（James Crabtree）6月5日在CNBC的節目中表示，新德裡可以與其他同樣擔心中國影響力擴張的國家鞏固關系，例如澳大利亞、越南、日本，和英國。

雖然他警告印度要小心避免與北京對立，但他說:「印度有很多選擇......這就是這個新的、略顯混亂的國際環境的好處，很多其他國家都想和印度做朋友。」

《南華早報》也提到，新德裡現在可能會考慮調整地緣政治關系。尤其是在中美緊張局勢不斷加劇的情況下，華盛頓表示，計劃在後疫情時代建立一個應對中國的全球聯盟，將7國集團(G7)擴大到包括印度、澳大利亞、俄羅斯和韓國。

近日與中國的沖突可能會促使印度接受美國的游說，進一步參與美國主導的印太戰略，遏制中國在南海的擴張和軍事活動。除此之外，印度也可能與美國、日本和澳大利亞四國共同組成聯盟反制中國。

5.擴大國際參與

「現代外交」評論網(modern diplomacy)認為，印度應該要向中國學習，選任適合的專家進入國際組織，並在學術界和私營部門中積極參與、爭取話語權。

報導提到，印度在過去與越南和孟加拉的南海爭端中都遵守國際仲裁，但中國卻對相關仲裁表示「輕蔑和不尊重的態度」，認為所謂「和平崛起」只是空洞的詞語。「印度需要利用其遵守規則的方式來對抗中國破壞規則的方式，以確保在國際大家庭中應對中國的外交優勢。」

6.增加軍力

「現代外交」評論網(modern diplomacy)也提到，在經濟實力不平衡下，「印度需要按照俄羅斯和以色列的思路灌輸『國防文化』，加強本土國防工業。」

目前中國軍事力量遠勝印度，根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)最近的一份報告估計，中國擁有320枚核彈頭，而印度只有150枚。兩個核武鄰國之間若發生全面的軍事沖突後果將不堪設想。

本文章由德國之聲授權提供】

印度 北京 華為 5G

相關新聞

日本全面解除國內旅遊限制 傳台灣鬆綁可能早於紐澳

日本18日宣布，19日起全面解除為防範新冠病毒疫情而採取的國內旅遊限制，日相安倍晉三呼籲民眾外出觀光或參加音樂會，以提振陷入衰退的經濟。

安倍自民黨火上身？日本前法相賄選案，動搖政權的夫妻逮捕令

「安倍政權的『中樞崩壞』加速中？」日本前法務大臣河井克行和其參議員妻子河井案里，18日因涉嫌賄選而遭到逮捕。衝擊日本政壇與社會的，不僅僅是河井夫妻高達1.5億日圓的賄選資金，在特搜部的追查下，醜聞幕後直接牽扯了執政的自民黨，而身為前法相的河井克行，更是首相安倍晉三的親信、也是官房長官菅義偉的派閥要人。在特搜部高調的逮捕令之後，河井夫婦賄選細節的曝光，都讓安倍政權極為難堪，逼得安倍18日傍晚親上火線謝罪；而河井夫妻狼狽遭捕的24小時後，自民黨內部也傳出政治中樞衝擊、政權動搖的強烈不安。

邊境沖突下一步？ 印度反制中國的6大招

中印這兩個核子大國在國力增長的同時開始在越來越多的領域發生沖突。雖然印度目前在軍事和經濟上都不敵中國，但外界預測，在此次邊境沖突之後，印度將迅速轉變外交和經濟政策反制中國。主要的方式有以下6種：

鋼筋焊鐵釘打頭 解放軍「狼牙棒」曝光

中國與印度在邊境爆發衝突釀嚴重死傷，兩國互指對方應負責。外傳解放軍使用的武器是「狼牙棒」，印度退役上校阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）在推特公布這個致命武器，獲印度駐邊境軍官證實。中方目前未針對上述武器評論，外交部發言人趙立堅則聲稱，目前中印邊境形勢總體是可控的。

英國上月零售銷售成長12% 家用品狂銷

英國國家統計署今天（19日）說，英國包括汽車燃料在內的5月零售銷售比4月成長12%，不含燃料的銷售則是回升10.2%。家用品的銷售更是狂增42%。4月英國因防患新冠病毒擴散實施居家避疫等封鎖措施，零售銷售陡降。

澳洲遭國家級網絡攻擊 背後主使疑為中國

澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)周五(6月19日)宣布，澳洲遭到「國家級的網絡行動者」攻擊，政府部門、私人機構都大規模的受到影響。雖然他不願指名哪個國家，但是澳洲媒體報導，大規模攻擊的背後操作者很有可能就是中國。

孟晚舟敗訴後　中國檢方起訴加國公民康明凱、史佩弗

中國北京檢方今日宣布，以涉嫌刺探國家秘密、情報罪，對加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Micha...

中國才承諾兌現貿協 川普推文：美中完全脫鉤仍是選項

美國國務卿龐培歐17日才與中國中央政治局委員楊潔篪會談，18日在推特公布兩人合照，指楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務；川普總統卻推文稱「美中完全脫鉤」一直都是政策選項。

美國太危險！查爾斯王子不管兒媳 想帶孫子亞契回英國

雖然歐美各國都還在新冠肺炎疫情下、未見明顯和緩， 英國相較美國仍是災情較輕微，加上美國除了確診人數還是每天增加、又有白人...

日本前法務大臣涉買票 選民斥「廣島之恥」

日本前法務大臣、眾議員河井克行與參議員妻子河井案里，昨天雙雙因涉買票遭檢方逮捕，讓地方選民痛斥「廣島之恥」。曾任命河井克行的首相安倍晉三昨天也特別公開致歉。

打壓華為惹禍? 環時：匯豐銀行在中國業務將終結

匯豐銀行近期被曝出裁員3.5萬人，環球時報引述北京觀察人士表示，這項舉措可能標誌著這家陷入困境的英國銀行，在其最大市場中國的業務走向終結。觀察者網報導說，值得一提的是，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面扮演了幫兇角色，因此可能面臨嚴重後果。

《東京愛情故事》新版失利？日本IP影劇給台灣的反面鏡

《東愛2020》的出現，就近期日本影視產業操作IP的脈絡與走向觀之，實屬毫無懸念。近年全球刮起跨業／跨界／跨國合作的旋風，IP成為全球各界琅琅上口的新術語，台灣影視產業與文創產業也儼然將它奉為新目標、新價值、新願景。循著《東愛2020》為線索，本文將梳理日本影視圈對IP的運用、經營及其影響。

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

波頓新書：川普為連任求習近平 視台灣如桌上筆尖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。