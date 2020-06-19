澳洲遭國家級網絡攻擊 背後主使疑為中國

(德國之聲中文網) 澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)周五(6月19日)宣布，澳洲遭到「國家級的網絡行動者」攻擊，政府部門、私人機構都大規模的受到影響。雖然他不願指名哪個國家，但是澳洲媒體報導，大規模攻擊的背後操作者很有可能就是中國。

莫裡森說，這一波攻擊幾乎涵蓋所有政府部門、公司行號、政治機構，舉凡教育、衛生、關鍵服務提供者以及一些關鍵基礎建設的營運者。他說，雖然網絡安全的威脅一直存在，在最近幾個月的攻擊頻率卻顯著上升。

盡管如此，莫裡森拒絕以公開指名是哪一個國家所為。他說: 「基於這波網絡攻擊的規模和間諜情報技術，我們知道背後是非常老練、由國家主導的網絡行動者。」他指出: 「擁有這項能力的國家級行動者不是很多。」

根據澳洲外交委員會的報告，最常被懷疑由國家資助對他國進行網絡攻擊的3個國家，以規模排列依次是中國、俄羅斯、伊朗。

背後操作者指向中國

雖然澳洲總理拒絕指明背後操作者，澳大利亞廣播公司(ABC News) 得到一名澳洲政府高層的消息人士確認指，中國被相信是這些惡意攻擊背後的操作者。

莫裡森拒絕公開指明是哪個國家所為，也說對於外界猜測這起資安危機是否與中澳關系之間的裂痕有關，他不會發表評論。他說，之所以公開此事不是為了要「引起擔憂」，只是為了確認大眾對威脅有所察覺。

他說也表示，在當今的世界，這項威脅的出現並不令人吃驚，而接下來政府將采取的應對措施也是本來就應該要做的:「我們會盡能力保持警戒。」

當被問及黑客動機為何時，莫裡森也說要釐清黑客的動機十分困難。

中澳關系新低點

最近幾個月，中國對澳大利亞大麥征稅、禁止部分牛肉進口。在澳洲加入其它國家行列，一起呼籲對新冠病毒源頭展開調查之後，中國在6月5日稱澳大利亞國內反華情緒高漲，對澳大利亞發布旅游安全提醒和留學預警。這一系列交鋒讓中美關系迎來1972年建交以來的新低點。

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