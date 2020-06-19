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鋼筋焊鐵釘打頭 解放軍「狼牙棒」曝光

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
中印邊境械鬥，解放軍特製狼牙棒武器曝光。圖取自推特
中印邊境械鬥，解放軍特製狼牙棒武器曝光。圖取自推特

中國與印度在邊境爆發衝突釀嚴重死傷，兩國互指對方應負責。外傳解放軍使用的武器是「狼牙棒」，印度退役上校阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）在推特公布這個致命武器，獲印度駐邊境軍官證實。中方目前未針對上述武器評論，外交部發言人趙立堅則聲稱，目前中印邊境形勢總體是可控的。

中國和印度15日在邊境的拉達克地區爆發激烈衝突，傷亡慘重是近45年來之最，造成至少20名印度士兵死亡。雙方雖然沒有開槍，但中國解放軍特製的「狼牙棒」18日被公開，其中可見數支生鏽的鋼筋被綑綁一起，上頭再焊上生鏽鐵釘，堪稱致命武器。而部份印軍遭攻擊死亡後，被指屍體殘缺不全。

印度外交部長蘇傑生稱，中國試圖在印度領土建設一座建築物。中國外交部長王毅則稱，印度軍隊跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。但兩人在17日的通話中都表示不會加劇兩國的緊張局勢。

雖然雙方高層保持克制，但這場衝突體現了中印兩國對於加勒萬河谷的領土主權之爭長期存在。中國沒有公布士兵傷亡數字，有印度媒體報導稱，至少有40名中國士兵死亡，一些印度士兵據信仍然失蹤。印度媒體「印度人報」（The Hindu）表示，中方已釋放了10名印軍。據軍方消息人士透露，獲釋的官兵中包括1名中校，還有3位少校。

雖然兩國官方到目前為止沒有透露和武器相關的細節，1名印度官員披露了帶刺鐵棍的照片。這名印度軍官稱：「他們用包著帶刺鐵絲網的金屬棒打我們孩子的頭，我們的孩子赤手空拳作戰。」

根據中印1996年簽訂的協議，雙方同意建立信任措施，不得在邊境爭議地區使用槍枝及火藥。防衛分析家指出，中方因此研究出這種武器，批評其作法野蠻。

西藏軍區增5民兵隊

另據中新社報導，就在中印爆發邊境衝突之際，解放軍西藏軍區18日透露，已於日前在西藏拉薩檢閱5支新納編民兵力量。西藏軍區司令員汪海江表示，西藏自然環境和交通狀況複雜，普通力量在遂行應急、應戰任務時難以全域到點，這些新質分隊的入列，極大地提升了西藏後備力量的組織動員力、快速反應力和支援保障力。

這5支新質民兵分別是雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪獒高原抗擊隊、雪狐高山快反隊。

其中雪鷹空中巡邏隊已開拓航線13條、建設起降點15個，曾參與「雪域雄鷹-2018」軍民融合應急投送演練，今年剛完成珠穆朗瑪峰5200公尺大本營高海拔驗證飛行任務。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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印度 西藏 解放軍

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