中國才承諾兌現貿協 川普推文：美中完全脫鉤仍是選項

美國國務卿龐培歐17日才與中國中央政治局委員楊潔篪會談，18日在推特公布兩人合照，指楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務；川普總統卻推文稱「美中完全脫鉤」一直都是政策選項。

這場會談在夏威夷希卡姆空軍基地舉行，兩人會面持續近八小時。這是中美高層在新冠疫情爆發以來的首次面對面接觸。

美國國務院發言人歐塔加斯表示，兩人在會中交換對美中關係的看法，龐培歐強調在美中商業、安全與外交互動下，重要的美國利益與充分互惠的貿易往來。對於當前新冠病毒疫情，希望中方全面透明並共享訊息。

中國外交部發言人趙立堅則說，楊潔篪在會中闡明中方對中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

在台灣問題上，楊潔篪強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。在香港問題上，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，堅決反對美方干預香港事務的言行。

楊潔篪並對美方簽署「維吾爾人權政策法案」表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）隨龐培歐出席會談，他18日舉行電話記者會指出，這次提到北韓、軍控、中印衝突、香港、外國記者採訪權和疫情等問題，美國期待能與中國合作解決北韓問題，爭取讓北韓重回談判桌，「我們不是達成協議，而是雙方重申彼此立場，美國會在接下來這段日子觀察中國如何落實承諾」。

龐培歐18日在推特公布兩人合照，指楊潔箎在會中再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務。貼完合照後不久，龐培歐再推文提到前一天的七大工業國（G7）外長與歐盟高級代表所發的聯合聲明，稱嚴重關切中國對香港實施國安法的決定，這項提議將危及香港多年賴以繁榮成功的體制，敦促中共重新考慮。

美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）在國會作證稱「期待中方持續落實協議，協議沒有減弱跡象」。但川普似乎不這麼想，他18日在推特上說，「這不是賴海哲的錯，可能是我說得不夠清楚。美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國完全脫鉤的選項。」這並非川普首次說要與中國脫鉤。

史達偉說，他不會去評斷龐培歐與川普說法是否存在落差。