打壓華為惹禍? 環時：匯豐銀行在中國業務將終結

匯豐銀行近期被曝出裁員3.5萬人，環球時報引述北京觀察人士表示，這項舉措可能標誌著這家陷入困境的英國銀行，在其最大市場中國的業務走向終結。觀察者網報導說，值得一提的是，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面扮演了幫兇角色，因此可能面臨嚴重後果。

據路透中文網報導，匯豐將恢復新冠疫情爆發後擱置的大規模裁員計畫，中期內裁減大約3.5萬個崗位。

匯豐銀行向17日環球時報證實，將重啟重組計畫，在中期裁員3.5萬人，並凍結幾乎所有外部招聘。匯豐銀行的一名代表堅持稱，今年2月首次宣布的這項計畫是針對「大環境」所做出的調整，而不是針對華為案件。

觀察者網報導，但這可能是這家總部位於倫敦的銀行走向衰退的開始。該行可能因捲入華為案，即2018年12月華為高管孟晚舟在加拿大被拘留一案，而在中國面臨嚴重的法律後果。

環球時報報導，一位不願透露姓名的北京觀察人士17日說：「未來幾個月，匯豐銀行可能會面臨進一步裁員，甚至可能完全失去中國市場。」該觀察人士表示，匯豐銀行可能會在中國法院受到起訴，並最終被逐出市場，原因是該行「無恥地」與美國政府勾結，打壓華為。

觀察者網報導，匯豐銀行引發了中國政府官員和普通民眾的憤怒。此前有新爆料稱，在美國政府打擊華為的行動中，匯豐銀行與美國政府串通一氣，向美國當局提供了導致孟晚舟被捕的信息。

報導指出，其實，除了華為案以外，匯豐在中國遇到的麻煩遠不止此。在港版國安法公布以後，匯豐銀行遲遲不肯表態，被前香港特首梁振英點名以後，才姍姍在本月初微信企業號上表態支持港版國安法。

據報導，梁振英當時指出，匯豐的利潤主要來自中國，但董事局和高階管理層幾乎全部是英國人，「在政治問題上，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。」