快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

打壓華為惹禍? 環時：匯豐銀行在中國業務將終結

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
圖為香港中環的匯豐銀行分行。 中新社
圖為香港中環的匯豐銀行分行。 中新社

匯豐銀行近期被曝出裁員3.5萬人，環球時報引述北京觀察人士表示，這項舉措可能標誌著這家陷入困境的英國銀行，在其最大市場中國的業務走向終結。觀察者網報導說，值得一提的是，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面扮演了幫兇角色，因此可能面臨嚴重後果。

據路透中文網報導，匯豐將恢復新冠疫情爆發後擱置的大規模裁員計畫，中期內裁減大約3.5萬個崗位。

匯豐銀行向17日環球時報證實，將重啟重組計畫，在中期裁員3.5萬人，並凍結幾乎所有外部招聘。匯豐銀行的一名代表堅持稱，今年2月首次宣布的這項計畫是針對「大環境」所做出的調整，而不是針對華為案件。

觀察者網報導，但這可能是這家總部位於倫敦的銀行走向衰退的開始。該行可能因捲入華為案，即2018年12月華為高管孟晚舟在加拿大被拘留一案，而在中國面臨嚴重的法律後果。

環球時報報導，一位不願透露姓名的北京觀察人士17日說：「未來幾個月，匯豐銀行可能會面臨進一步裁員，甚至可能完全失去中國市場。」該觀察人士表示，匯豐銀行可能會在中國法院受到起訴，並最終被逐出市場，原因是該行「無恥地」與美國政府勾結，打壓華為。

觀察者網報導，匯豐銀行引發了中國政府官員和普通民眾的憤怒。此前有新爆料稱，在美國政府打擊華為的行動中，匯豐銀行與美國政府串通一氣，向美國當局提供了導致孟晚舟被捕的信息。

報導指出，其實，除了華為案以外，匯豐在中國遇到的麻煩遠不止此。在港版國安法公布以後，匯豐銀行遲遲不肯表態，被前香港特首梁振英點名以後，才姍姍在本月初微信企業號上表態支持港版國安法。

據報導，梁振英當時指出，匯豐的利潤主要來自中國，但董事局和高階管理層幾乎全部是英國人，「在政治問題上，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。」

港版國安法 北京 梁振英

延伸閱讀

孟晚舟提新論點 對抗引渡赴美受審

孟晚舟案開庭 律師團控匯豐銀行配合美方構陷孟晚舟

孟晚舟引渡案再開庭 法官盼明年夏季前終結全案

孟晚舟被捕前 加國情治單位警告恐全球掀波

相關新聞

日本全面解除國內旅遊限制 傳台灣鬆綁可能早於紐澳

日本18日宣布，19日起全面解除為防範新冠病毒疫情而採取的國內旅遊限制，日相安倍晉三呼籲民眾外出觀光或參加音樂會，以提振陷入衰退的經濟。

安倍自民黨火上身？日本前法相賄選案，動搖政權的夫妻逮捕令

「安倍政權的『中樞崩壞』加速中？」日本前法務大臣河井克行和其參議員妻子河井案里，18日因涉嫌賄選而遭到逮捕。衝擊日本政壇與社會的，不僅僅是河井夫妻高達1.5億日圓的賄選資金，在特搜部的追查下，醜聞幕後直接牽扯了執政的自民黨，而身為前法相的河井克行，更是首相安倍晉三的親信、也是官房長官菅義偉的派閥要人。在特搜部高調的逮捕令之後，河井夫婦賄選細節的曝光，都讓安倍政權極為難堪，逼得安倍18日傍晚親上火線謝罪；而河井夫妻狼狽遭捕的24小時後，自民黨內部也傳出政治中樞衝擊、政權動搖的強烈不安。

孟晚舟敗訴後　中國檢方起訴加國公民康明凱、史佩弗

中國北京檢方今日宣布，以涉嫌刺探國家秘密、情報罪，對加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Micha...

中國才承諾兌現貿協 川普推文：美中完全脫鉤仍是選項

美國國務卿龐培歐17日才與中國中央政治局委員楊潔篪會談，18日在推特公布兩人合照，指楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務；川普總統卻推文稱「美中完全脫鉤」一直都是政策選項。

日本前法務大臣涉買票 選民斥「廣島之恥」

日本前法務大臣、眾議員河井克行與參議員妻子河井案里，昨天雙雙因涉買票遭檢方逮捕，讓地方選民痛斥「廣島之恥」。曾任命河井克行的首相安倍晉三昨天也特別公開致歉。

打壓華為惹禍? 環時：匯豐銀行在中國業務將終結

匯豐銀行近期被曝出裁員3.5萬人，環球時報引述北京觀察人士表示，這項舉措可能標誌著這家陷入困境的英國銀行，在其最大市場中國的業務走向終結。觀察者網報導說，值得一提的是，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面扮演了幫兇角色，因此可能面臨嚴重後果。

《東京愛情故事》新版失利？日本IP影劇給台灣的反面鏡

《東愛2020》的出現，就近期日本影視產業操作IP的脈絡與走向觀之，實屬毫無懸念。近年全球刮起跨業／跨界／跨國合作的旋風，IP成為全球各界琅琅上口的新術語，台灣影視產業與文創產業也儼然將它奉為新目標、新價值、新願景。循著《東愛2020》為線索，本文將梳理日本影視圈對IP的運用、經營及其影響。

美國簽維吾爾人權政策法案 中國4連轟：廢紙一張

美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，引發中國強烈不滿，全國人大及外交部等迅速連發四項聲明，批評美國粗暴干涉中國內政，是「美國政客令人作嘔的把戲」、「廢紙一張」，對此「強烈譴責，堅決反對」，並稱美方若不立即糾正錯誤，中方必將堅決反制。

中國釋放十名印度士兵 兩國衝突仍難解

法新社引述媒體報導，指出中國已釋放了十名先前被囚禁的印度士兵。本周一 (6月15日) ，中印兩國在靠近喜瑪拉亞山的邊境區域爆發45年來最嚴重的軍事沖突，造成至少20名印度士兵喪命。 中印兩國持續

為兩韓關係惡化扛責 南韓統一部長請辭獲准

韓聯社19日報導，南韓總統文在寅已接受統一部長金煉鐵辭職。

要和平也要向國內交待 印如何因應邊界衝突壓力超大

財經網站CNBC報導，中國國防與外交政策專家表示，中、印部隊15日在西段邊界的加勒萬河谷地區爆發衝突，造成20名印度軍人...

澳洲上月零售銷售大增16.3% 刷新增幅紀錄

澳洲統計局今天（19日）公布，5月零售銷售與4月相較，激增16.3%，增幅創下紀錄。主要是5月鬆綁了防疫封鎖措施，各行業...

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

北韓還要炸？金剛山恐成下一目標

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。