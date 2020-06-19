快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

美國簽維吾爾人權政策法案 中國4連轟：廢紙一張

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
美國眾議院廿七日通過維吾爾人權政策法案。 （法新社）
美國眾議院廿七日通過維吾爾人權政策法案。 （法新社）

美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，引發中國強烈不滿，全國人大及外交部等迅速連發四項聲明，批評美國粗暴干涉中國內政，是「美國政客令人作嘔的把戲」、「廢紙一張」，對此「強烈譴責，堅決反對」，並稱美方若不立即糾正錯誤，中方必將堅決反制。

繼新冠病毒疫情、香港國安法、台灣、南海、科技、貿易等敏感問題之後，中美又因為「2020年維吾爾人權政策法案」出現新的爭議焦點。對此，全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、外交部、新疆維吾爾自治區人大常委會分別發表聲明譴責。

全國人大外事委員會發表聲明指出，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國全國人大對此強烈譴責，敦促美方立即停止對中國內政的干涉，停止嚴重損害中美關係的錯誤做法。

全國政協外事委員會的聲明表示，對美方的做法表示強烈憤慨和堅決反對，稱任何外來壓力只會使全中國各族人民更加緊密地團結起來，繼續有力地打擊恐怖主義，堅定不移地維護新疆穩定。

新疆維吾爾自治區人大常委會也發表聲明，批評美國的造謠污衊和無理制裁，完全站在2500萬新疆人民的對立面，是美國政客令人作嘔的把戲。所謂「2020年維吾爾人權政策法案」就是廢紙一張，必將被正義的力量掃進垃圾堆。

外交部發表的聲明指出，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，再次奉勸美方立即糾正錯誤，否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

官媒人民日報也評論批評這是美國又在玩弄老把戲。美國多年來嘗到縱容恐怖主義的苦果，面對新疆的暴恐問題時，不少美國政客又搞雙重標準。為了達到遏制中國的目的，連最基本的是非觀都不要了，「何其無恥」。

BBC報導，國際輿論普遍認為，美國這一法律旨在向中國發出非常強烈的信號：美國將對壓制新疆維吾爾少數民族人權的中國政府官員實行制裁。英國獨立報報導說，這一法案的簽署是「在華盛頓的多年遊說和政治運作的結果」。

值得注意的是，報導說，川普簽署這一法案的同時，白宮前國安顧問波頓即將出版的白宮回憶錄中指控川普曾表示支持中國在新疆建造再教育營。

新疆 維吾爾 人權

延伸閱讀

台灣芭樂去年底開始外銷美國 後來究竟怎麼了？

美國六月節恐再現大規模示威 白宮做好封鎖準備

川普簽署涉疆法案 陸今發布第三部新疆反恐紀錄片

新疆薰衣草 鋪就致富路

相關新聞

日本全面解除國內旅遊限制 傳台灣鬆綁可能早於紐澳

日本18日宣布，19日起全面解除為防範新冠病毒疫情而採取的國內旅遊限制，日相安倍晉三呼籲民眾外出觀光或參加音樂會，以提振陷入衰退的經濟。

安倍自民黨火上身？日本前法相賄選案，動搖政權的夫妻逮捕令

「安倍政權的『中樞崩壞』加速中？」日本前法務大臣河井克行和其參議員妻子河井案里，18日因涉嫌賄選而遭到逮捕。衝擊日本政壇與社會的，不僅僅是河井夫妻高達1.5億日圓的賄選資金，在特搜部的追查下，醜聞幕後直接牽扯了執政的自民黨，而身為前法相的河井克行，更是首相安倍晉三的親信、也是官房長官菅義偉的派閥要人。在特搜部高調的逮捕令之後，河井夫婦賄選細節的曝光，都讓安倍政權極為難堪，逼得安倍18日傍晚親上火線謝罪；而河井夫妻狼狽遭捕的24小時後，自民黨內部也傳出政治中樞衝擊、政權動搖的強烈不安。

孟晚舟敗訴後　中國檢方起訴加國公民康明凱、史佩弗

中國北京檢方今日宣布，以涉嫌刺探國家秘密、情報罪，對加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Micha...

中國才承諾兌現貿協 川普推文：美中完全脫鉤仍是選項

美國國務卿龐培歐17日才與中國中央政治局委員楊潔篪會談，18日在推特公布兩人合照，指楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務；川普總統卻推文稱「美中完全脫鉤」一直都是政策選項。

日本前法務大臣涉買票 選民斥「廣島之恥」

日本前法務大臣、眾議員河井克行與參議員妻子河井案里，昨天雙雙因涉買票遭檢方逮捕，讓地方選民痛斥「廣島之恥」。曾任命河井克行的首相安倍晉三昨天也特別公開致歉。

打壓華為惹禍? 環時：匯豐銀行在中國業務將終結

匯豐銀行近期被曝出裁員3.5萬人，環球時報引述北京觀察人士表示，這項舉措可能標誌著這家陷入困境的英國銀行，在其最大市場中國的業務走向終結。觀察者網報導說，值得一提的是，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面扮演了幫兇角色，因此可能面臨嚴重後果。

《東京愛情故事》新版失利？日本IP影劇給台灣的反面鏡

《東愛2020》的出現，就近期日本影視產業操作IP的脈絡與走向觀之，實屬毫無懸念。近年全球刮起跨業／跨界／跨國合作的旋風，IP成為全球各界琅琅上口的新術語，台灣影視產業與文創產業也儼然將它奉為新目標、新價值、新願景。循著《東愛2020》為線索，本文將梳理日本影視圈對IP的運用、經營及其影響。

美國簽維吾爾人權政策法案 中國4連轟：廢紙一張

美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，引發中國強烈不滿，全國人大及外交部等迅速連發四項聲明，批評美國粗暴干涉中國內政，是「美國政客令人作嘔的把戲」、「廢紙一張」，對此「強烈譴責，堅決反對」，並稱美方若不立即糾正錯誤，中方必將堅決反制。

中國釋放十名印度士兵 兩國衝突仍難解

法新社引述媒體報導，指出中國已釋放了十名先前被囚禁的印度士兵。本周一 (6月15日) ，中印兩國在靠近喜瑪拉亞山的邊境區域爆發45年來最嚴重的軍事沖突，造成至少20名印度士兵喪命。 中印兩國持續

為兩韓關係惡化扛責 南韓統一部長請辭獲准

韓聯社19日報導，南韓總統文在寅已接受統一部長金煉鐵辭職。

要和平也要向國內交待 印如何因應邊界衝突壓力超大

財經網站CNBC報導，中國國防與外交政策專家表示，中、印部隊15日在西段邊界的加勒萬河谷地區爆發衝突，造成20名印度軍人...

澳洲上月零售銷售大增16.3% 刷新增幅紀錄

澳洲統計局今天（19日）公布，5月零售銷售與4月相較，激增16.3%，增幅創下紀錄。主要是5月鬆綁了防疫封鎖措施，各行業...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。