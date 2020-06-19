美國簽維吾爾人權政策法案 中國4連轟：廢紙一張

美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，引發中國強烈不滿，全國人大及外交部等迅速連發四項聲明，批評美國粗暴干涉中國內政，是「美國政客令人作嘔的把戲」、「廢紙一張」，對此「強烈譴責，堅決反對」，並稱美方若不立即糾正錯誤，中方必將堅決反制。

繼新冠病毒疫情、香港國安法、台灣、南海、科技、貿易等敏感問題之後，中美又因為「2020年維吾爾人權政策法案」出現新的爭議焦點。對此，全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、外交部、新疆維吾爾自治區人大常委會分別發表聲明譴責。

全國人大外事委員會發表聲明指出，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國全國人大對此強烈譴責，敦促美方立即停止對中國內政的干涉，停止嚴重損害中美關係的錯誤做法。

全國政協外事委員會的聲明表示，對美方的做法表示強烈憤慨和堅決反對，稱任何外來壓力只會使全中國各族人民更加緊密地團結起來，繼續有力地打擊恐怖主義，堅定不移地維護新疆穩定。

新疆維吾爾自治區人大常委會也發表聲明，批評美國的造謠污衊和無理制裁，完全站在2500萬新疆人民的對立面，是美國政客令人作嘔的把戲。所謂「2020年維吾爾人權政策法案」就是廢紙一張，必將被正義的力量掃進垃圾堆。

外交部發表的聲明指出，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，再次奉勸美方立即糾正錯誤，否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

官媒人民日報也評論批評這是美國又在玩弄老把戲。美國多年來嘗到縱容恐怖主義的苦果，面對新疆的暴恐問題時，不少美國政客又搞雙重標準。為了達到遏制中國的目的，連最基本的是非觀都不要了，「何其無恥」。

BBC報導，國際輿論普遍認為，美國這一法律旨在向中國發出非常強烈的信號：美國將對壓制新疆維吾爾少數民族人權的中國政府官員實行制裁。英國獨立報報導說，這一法案的簽署是「在華盛頓的多年遊說和政治運作的結果」。

值得注意的是，報導說，川普簽署這一法案的同時，白宮前國安顧問波頓即將出版的白宮回憶錄中指控川普曾表示支持中國在新疆建造再教育營。