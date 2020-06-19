中國釋放十名印度士兵 兩國衝突仍難解

法新社引述媒體報導，指出中國已釋放了十名先前被囚禁的印度士兵。本周一 (6月15日) ，中印兩國在靠近喜瑪拉亞山的邊境區域爆發45年來最嚴重的軍事沖突，造成至少20名印度士兵喪命。

中印兩國持續針對本周爆發的軍事沖突展開協商，他們希望能藉此找到紓解緊張關系的方法。消息指出，這10名印度士兵是在當地時間周四 (6月18日) 晚間被釋放，雖然印度政府並未針對此消息發表聲明，但印度軍方卻強調，目前沒有跡象顯示有士兵在加勒萬河谷區的軍事沖突中失蹤。

印度媒體報導，中印雙方是透過一場將軍級的對談達成協議，下令釋放被囚禁的印度士兵。印度與中國過去幾天不斷指控對方是引發過去45年來最嚴重軍事沖突的始作俑者，而在印度國內抵制中國商品的呼聲高漲之際，數千人周四參與了一場替在軍事沖突中喪命的印度士兵舉辦的喪禮。現場民眾燒毀中國國旗與中國國家主席習近平的肖像。

印度軍方表示，目前仍有18名士兵因傷重在接受治療。中方則承認中國軍隊也遭在軍事沖突中出現傷亡，但拒絕公布實際數字。中國在外長王毅與印度外長蘇傑生 (Subrahmanyam Jaishankar) 通話後，中國重申印度不該低估中國捍衛領土主權的決心。

蘇傑生則說，中國已多次對印度發動預謀攻擊，而這些行動已嚴重傷害中印兩國之間的關系。

楊威廉/鄒宗翰 (法新社)

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