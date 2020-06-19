要和平也要向國內交待 印如何因應邊界衝突壓力超大
財經網站CNBC報導，中國國防與外交政策專家表示，中、印部隊15日在西段邊界的加勒萬河谷地區爆發衝突，造成20名印度軍人死亡，這使印度在採取應對措施時，背負沉重壓力 。
雪梨大學副教授袁敬東17日接受CNBC專訪時說：「我認為印度正面臨沉重的壓力，總理莫迪公開表示，陣亡官兵不會平白犧牲。」
美聯社報導，印度正在修築一條穿越山谷的戰略道路，讓加勒萬河谷地區能連結至機場。但中國大陸反對。
莫迪17日公開發表演說哀悼陣亡官兵：「對印度人而言，印度的正直和主權是至高無上的，沒人能阻止我們挺身捍衛。印度想要和平，但若有人來犯，印度將還以顏色。」
分析師表示，中印發生戰爭的機率不高，但印度的反中情緒高漲，包括呼籲抵制中國製產品。印度當地媒體報導，居住印度的中國居民擔心受到排擠。
袁敬東並表示，中印雙方坦承，若無法控制或消除緊張關係，衝突加劇（包括使用武器）將迅速升級為更大規模的軍事衝突，「考量到中印兩國都擁有核武，沒有任何事比這個風險更加嚴重」。
中、印部隊在陡峭、險峻的地勢上發生衝突，過程中據報僅使用簡易武器，例如包覆鐵絲網的警棍。中印先前達成協議，限制雙方使用軍事裝備，包括坦克車、步兵戰車、部分槍枝和迫擊砲，以及限制在邊境地區佈署地對地和空對空飛彈。
印度仍說雙方不會採取任何行動來加劇這場衝突，但會確保雙方維持和平，遵守先前簽訂的協議與協定。
袁敬東認為，中國和印度不大可能請求美國這類第三方勢力擔任和事佬，因為雙方都有適當的機制緩和這場衝突，和評估哪裡出問題。
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