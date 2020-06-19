夏威夷會面無果而終 美怨中國不坦誠

美國國務院一名高級官員周四(6月18日)表示，蓬佩奧與楊潔篪周三會面時，美方對中方的態度感到失望。

負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威(David Stilwell)說，中方在這次閉門會談「不是很坦誠」。

史迪威不願具體談及在夏威夷討論的爭議問題。他在電話會議上對記者說，他希望給中國留下 「外交空間」，以便在幾個問題上做調整。但他說，這些問題大體上圍繞著美國對中國行為的長期不滿。

這些問題包括中國對新冠病毒爆發的反應、人權、中國在香港的政策、中國日益增長的侵略性，以及最近中國在與印度邊境的行動等等。

史迪威也表示，蓬佩奧已向中方非常明確地表示，雙方關系必須 「更加互惠」，並建議世界觀察北京在未來幾周的行動，看他們是否理解了這一信息。

在新冠病毒大流行問題上，史迪威說，蓬佩奧強調，美國重視中國開放其所有數據和信息，以了解源自武漢市的疫情。史迪威說：「我們堅持要求中國公開他們所知道的關於這場疫情如何開始的所有信息」。

蓬佩奧還向中方重申，特朗普不准備繼續維持與俄羅斯的一項關鍵的核裁軍協議到期，除非在重新談判將中國納入其中。迄今為止，中國一直拒絕參加。

史迪威說：「我們正在積極尋找參與高級別軍備談判的機會......我們希望他們參加這些會談，以防止出現不幸的結果。」

中方的聲明

中國外交部發言人趙立堅也就此會面舉行對話答記者問。他表示楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關系的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

中方大部分的聲明都跟過去論調相同，重申中美應該合作、針對台灣的「一個中國原則」、堅決推動「港版國安法」，以及對美方簽署《維吾爾人權政策法案》表示強烈不滿。

然而就在中美會面後不久，中國官媒新華社發布消息表示，中國十三屆全國人大常委會會議已開始審議「港版國安法」內容。

鄒宗翰/張慈 (美聯社等)

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