快訊

通姦除罪的積極意義 在「性解放」中追求自由與平等

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥超狂背景曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐西蘭兩員警攔檢突遭槍擊重傷！兇手仍在逃

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭奧克蘭發生槍擊案，兩名員警進行例行攔檢時遭開槍。圖擷自@MatthewKeysLive
紐西蘭奧克蘭發生槍擊案，兩名員警進行例行攔檢時遭開槍。圖擷自@MatthewKeysLive

紐西蘭奧克蘭當地時間19日上午10點時30分發生槍擊案，當時兩名員警正在進行例行攔檢，未料有人突朝兩位員警開槍後逃逸。

紐西蘭警方證實，兩名員警在西奧克蘭郊區梅西（Massey, West Auckland）進行例行攔檢時，有人突向他們開槍，除了這兩名員警中槍重傷外，還有一名路人被駕車逃逸的車輛撞傷。

紐西蘭警方正全力追捕槍手，已將事發地圍起封鎖線，並建議附近學校封鎖校園。

紐西蘭 槍擊

延伸閱讀

NBA／大學時新車遭徹底拆毀 里拉德憶曾被警察懷疑販毒

硬起來！紐西蘭零確診破功 軍方接管邊境防疫

西甲／「我來找梅西的」 閉門比賽卻有球迷鬧場

湯普森挺勇士菜鳥遊行 不惜拋下友人搭專機到場

相關新聞

夏威夷會面無果而終 美怨中國不坦誠

美國國務院一名高級官員周四(6月18日)表示，蓬佩奧與楊潔篪周三會面時，美方對中方的態度感到失望。 負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威(David Stilwell)說，中方在這次閉門會談「

紐西蘭兩員警攔檢突遭槍擊重傷！兇手仍在逃

紐西蘭奧克蘭當地時間19日上午10點時30分發生槍擊案，當時兩名員警正在進行例行攔檢，未料有人突朝兩位員警開槍後逃逸。

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

中國與印度兩軍15日在邊境爆發嚴重衝突，造成至少20名印軍喪生後，印度媒體報導，中國18日傍晚釋放10名印軍俘虜。

澳洲總理莫里森：澳洲正遭受大規模網路攻擊

英國衛報報導，澳洲總理莫里森今天表示，澳洲正遭受大規模網路攻擊。

中印邊境士兵暴力衝突 多人摔死

中國大陸與印度十五日於兩國邊境的拉達克地區加萬谷發生暴力衝突，雙方無人開槍，以徒手和棍棒石頭等打鬥，衝突規模是近四十五年...

安倍心腹被捕 首相之位坐不穩

日本政壇「驚世夫妻」眾議員河井克行與參議員妻子河井案里涉嫌賄選綁椿，十八日被逮捕。案外案是河井案里拿了執政的自民黨黨中央...

邊境衝突抵制中國貨 印官員籲關掉中餐館

中印部隊近日在拉達克發生暴力衝突，印度民間發起抵制中國貨運動，一位內閣次長昨晚推文表示，應該抵制中國食品、關閉所有出售中...

日本東京都知事選舉公告 22人擠破頭參選創紀錄

日本東京都18日發布知事選舉公告，包括爭取連任的知事小池百合子在內，共有22人參選，人數之多創歷來最高紀錄。

日本最快6月下旬鬆綁入境管制 不包含台灣

日本先前為防止新冠肺炎疫情擴大，禁止111國外籍人士入境。日本產經新聞報導，首相安倍晉三18日召開防疫會議，針對越南、泰...

紐西蘭外海發生規模7.4強震 未發海嘯警報

紐西蘭外海17日深夜約11時49分發生規模7.4強震，震央位於北島奧波蒂基（Opotiki）東北方約684公里處，深度僅...

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

中國大陸和印度15日在邊境的拉達克地區爆發激烈衝突，傷亡慘重是近45年來之最。印度媒體18日報導，大陸解放軍持特製「狼牙...

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

印度周四（6月18日）為在印中邊境衝突中喪生的20餘名印度士兵舉行葬禮。與此同時，據路透社報導，加勒萬山谷的印度駐軍保持高度戒備...

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

印度林業局人員山中驚見「紫灰色腳趾」 網友嚇壞：巫婆的腳

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

北韓還要炸？金剛山恐成下一目標

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。