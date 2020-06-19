紐西蘭兩員警攔檢突遭槍擊重傷！兇手仍在逃

紐西蘭奧克蘭當地時間19日上午10點時30分發生槍擊案，當時兩名員警正在進行例行攔檢，未料有人突朝兩位員警開槍後逃逸。

紐西蘭警方證實，兩名員警在西奧克蘭郊區梅西（Massey, West Auckland）進行例行攔檢時，有人突向他們開槍，除了這兩名員警中槍重傷外，還有一名路人被駕車逃逸的車輛撞傷。

紐西蘭警方正全力追捕槍手，已將事發地圍起封鎖線，並建議附近學校封鎖校園。