澳洲總理莫里森：澳洲正遭受大規模網路攻擊

英國衛報報導，澳洲總理莫里森今天表示，澳洲正遭受大規模網路攻擊。

莫里森表示，「保護澳洲的經濟、國家安全、主權是政府的首要任務，也就是保護澳洲人民的安全。基於我的網路專家提供的建議，我今天在此告知，澳洲機構現正被成熟的國家級網路組織視為目標。這項網路攻擊的目標是澳洲各行業的機構，包括各級政府、工業、政治機構、教育、衛生、基本服務提供商及其他重要基礎建設營運商」。