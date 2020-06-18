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日本最快6月下旬鬆綁入境管制 不包含台灣

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本首相安倍晉三。（法新社）
日本首相安倍晉三。（法新社）

日本先前為防止新冠肺炎疫情擴大，禁止111國外籍人士入境。日本產經新聞報導，首相安倍晉三18日召開防疫會議，針對越南、泰國、澳洲和紐西蘭鬆綁入境管制，不包括台灣。日本目前正和這4國政府協商，最快和越南在本月下旬可望互相承認商務人士入境。

NHK指出，針對疫情穩定的國家與地區的商務人士，訪日前必須取得PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測結果陰性證明。這些人入境日本也要接受檢查，在境內不得使用公共交通工具，而且要儲存智慧型手機2周內的定位資訊。

此外，包括日本人在內的入境人士若想在2周隔離期間進行商務活動，須能提出包括停留地、訪問地、預定會面的對象等資訊的「活動計畫書」，方能免除隔離的措施。

日本 疫情 越南

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