聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本最快6月下旬鬆綁入境管制 不包含台灣
日本先前為防止新冠肺炎疫情擴大，禁止111國外籍人士入境。日本產經新聞報導，首相安倍晉三18日召開防疫會議，針對越南、泰國、澳洲和紐西蘭鬆綁入境管制，不包括台灣。日本目前正和這4國政府協商，最快和越南在本月下旬可望互相承認商務人士入境。
NHK指出，針對疫情穩定的國家與地區的商務人士，訪日前必須取得PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測結果陰性證明。這些人入境日本也要接受檢查，在境內不得使用公共交通工具，而且要儲存智慧型手機2周內的定位資訊。
此外，包括日本人在內的入境人士若想在2周隔離期間進行商務活動，須能提出包括停留地、訪問地、預定會面的對象等資訊的「活動計畫書」，方能免除隔離的措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言