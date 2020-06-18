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中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
印度官員宣稱，大陸軍方使用類似狼牙棒的武器攻擊印軍。圖／取自BBC
印度官員宣稱，大陸軍方使用類似狼牙棒的武器攻擊印軍。圖／取自BBC

中國大陸和印度15日在邊境的拉達克地區爆發激烈衝突，傷亡慘重是近45年來之最。印度媒體18日報導，大陸解放軍持特製「狼牙棒」攻擊印軍，堪稱致命武器。

英國廣播公司報導，一名進駐中印邊境的印度高級官員提供照片，顯示大陸軍人在衝突中使用一種特殊的武器，看起來像是在金屬棒銲上許多鐵釘，增加殺傷力。

根據中印1996年簽訂的協議，雙方同意建立信任措施，不得在邊境爭議地區使用槍枝及火藥。防衛分析家指出，陸方因此研究出這種武器，批評其作法野蠻。

印度 解放軍

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