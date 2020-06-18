世界難民日 500萬名兒童待救援

「全球數千萬難民流離失所，超過半數為18歲以下兒童！」在世界難民日前夕，世界展望會為敘利亞、羅興亞、南蘇丹難民請命，推出「脆弱國家人道援助計畫」，敘利亞1,170萬、羅興亞86萬、南蘇丹150萬難民有半數是兒童，期盼社會各界發揮人飢己飢精神，給難民兒童們一絲希望。

難民逾半都是兒童

「有1,170萬敘利亞人需要人道救援，其中近半數是兒童。」敘利亞人道危機回應總監穆伊吉透過世界展望會視訊表示，西北部伊德利卜許多人流離失所，有許多嬰兒在戰亂中被生下來。不只學校資源愈來愈少，連醫療措施甚至水資源都在不斷遞減中，尤其疫情讓跨境救援更加困難，金援的鴻溝非常巨大。

「貨幣貶值非常快速，物價變得非常失控。」穆伊吉說，有許多方法可以幫助敘利亞兒童，只要有人願意伸出援手，就能做出改變。「我們將努力讓兒童獲得足夠的水資源，進入醫療院所保住健康。」他呼籲政府及民眾聲援並實質幫助敘利亞人，「希望藉由主耶穌的力量，為敘利亞的兒童禱告祈福。」

羅興亞孩子免受暴力

孟加拉世界展望會羅興亞難民回應公關處長凱倫則描述，5歲女孩珍娜圖的名字意思是「天堂」，但她和母親卻親眼見證家中男丁遭殺害，花了6天從緬甸徒步逃到孟加拉，目前住在科克斯巴扎爾難民營中，這也是86萬羅興亞難民暫時的家，相當於台南市的人口數，但居住面積只有1/100，「她們只想有個家。」

「羅興亞人是勤勞，有尊嚴的民族。」凱倫強調，羅興亞人在緬甸無法擁有公民權、受教權、土地擁有權及宗教自由，逃至孟加拉也無法取得正式難民身分，每天只能擁有最小值的食物和水。世界展望會希望提供兒童保護及教育，讓他們免於受到暴力、人口販賣、童婚等威脅，能幫助羅興亞兒童扭轉未來。

世界難民日為每年6月20日。

世界展望會於難民營提倡防治性別暴力工作外，也提供營養和水資源暨衛生等服務方案。（photo by 世界展望會）

敘利亞難民兒童舉著牌子，要求人們待在家裡並感謝醫護人員。（photo by 世界展望會）

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