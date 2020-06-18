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英國百年印鈔公司：新冠病毒將助長新鈔需求

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
擁有189年歷史的英國印鈔公司德拉魯認為，新冠病毒危機可能使印製新鈔的需求不減反增。路透
擁有189年歷史的英國印鈔公司德拉魯認為，新冠病毒危機可能使印製新鈔的需求不減反增。路透

新冠肺炎疫情來襲後，基於對鈔票可能成為病毒傳播媒介的顧慮，不少人轉向數位支付方式，這趨勢會對印鈔公司生意造成重大衝擊嗎？歷史悠久的英國印鈔公司德拉魯（De La Rue）認為，情況洽好相反。

根據BBC和金融時報的報導，德拉魯執行長瓦謝表示，各國反而會因為新冠危機的緣故更常汰換舊鈔，並加速以壽命更長、更乾淨的塑膠鈔票取代傳統紙鈔，進而助長需求。

然而，一些專家預期，病毒將為民眾採用數位支付的趨勢推波助潤，進而加快現鈔式微的速度。

瓦謝則說，目前並無實驗顯示病毒如何附著在紙鈔或塑膠鈔票上，更沒有科學證據證明新冠病毒會藉鈔票傳播。

英國央行和世界衛生組織（WHO）也強調，經由鈔票和錢幣傳染病毒的風險，並不會高於其他傳染媒介，並再三建議勤洗手更重要。

德拉魯公司擁有189年的歷史，17日表示計劃發行股票籌資1億英鎊。其中，約8,000萬英鎊將投入整頓計畫，包括投資防偽驗證部門，以因應政府和企業未來可望升高的需求；另外約1,500萬英鎊將投資於塑膠鈔票的生產。

瓦謝指出，塑膠鈔票「除使用壽命長之外，無疑有一大驅動力量，就是鈔票中最乾淨的，這正是為什麼國營銀行和國營印製廠決定改用」。

同時，德拉魯打算年底前結束Gateshead廠的鈔票印製業務，約260個員工受影響；英國護照印製業務也將在2020/2021年度上半年喊停，因為脫歐後的英國護照印製合約已落入法-荷公司金雅拓（Gemalto）之手。

但德拉魯表示，英國其他廠的鈔票印製作業將持續不輟。

德拉魯2018年未能爭取到脫歐後英國護照的印製合約，2019年兩度發布獲利警訊，加上債台高築，導致該公司去年底對未來營運展望示警。

瓦謝去年被延攬來協助整頓德拉魯，他預期股權籌資將可協助公司扭轉頹勢。今年2月時瓦謝表示，整頓工程「浩大」，並宣布計劃藉削減成本和投資塑膠鈔票提高獲利能力。

英國 護照 脫歐

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