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美連日派偵察機盤旋南韓首爾上空 意在監視北韓

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
韓聯社報導，專門追蹤飛機動向的推特帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布地圖顯示，美國空軍電子偵察機RC-135W「鉚接」在南韓首爾和京畿道等首都圈城市上空盤旋，加強對北韓監視。圖取自／Aircraft Spots推特
韓聯社報導，專門追蹤飛機動向的推特帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布地圖顯示，美國空軍電子偵察機RC-135W「鉚接」在南韓首爾和京畿道等首都圈城市上空盤旋，加強對北韓監視。圖取自／Aircraft Spots推特

韓聯社報導，專門追蹤飛機動向的推特帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布地圖顯示，美國空軍電子偵察機RC-135W「鉚接」在南韓首爾和京畿道等首都圈城市上空盤旋，加強對北韓監視。

RC-135W是美國空軍電子偵察機隊主力，可收集地面遙測設備在飛彈發射前發出的電磁波，並分析彈頭軌跡。

美國海軍電子偵察機EP-3E和駐韓美軍RC-12X偵察機17日也在南韓首都圈上空飛行，執行對北韓監視任務。

EP-3E電子偵察機可收集並分析地面和空中的信號，包括飛彈發射前後產生的電子信號。RC-12X偵察機則搭載空中信號情報（SIGINT）採集系統，可即時提供戰場上的作戰部隊目標資訊，提升作戰效率。

空軍 北韓 南韓 美軍

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