消弭歧視力促多元 歐盟擬定期檢討

歐盟將召開例行反種族歧視會議，致力完善內部族群多樣性、消弭歧見！為消弭種族歧視現象，歐盟將開會討論少數族群議員代表過少及未擔任要員等問題。執委會主席馮德萊恩說：「我們必須開始檢視自己是否享有特權，以及潛意識裡有無偏見，因為我們都有責任。」

目前歐盟所有高階官員都是白人，執委會主席一職更是逾60年都由白人擔任，從未有過有色人種的面孔在重要會議中發言。馮德萊恩說：「我們必須要思考，為什麼少數族群從來沒有在擁有正面形象的政治、經濟及社福機構擔任要員，而是一再於解決貧窮、疾病及執法部門任職？」

消弭歧視靠討論

根據《歐洲新聞台》報導，歐盟高階官員們亟欲消弭種族歧視現象，並將在下週起定期舉辦檢討歐盟內部結構性問題的會議。

歐盟執委會主席馮德萊恩17日在歐洲議會中宣佈，將致力改善種族歧視現象，並舉辦會議聽取各方意見，她說：「我們必須開始檢視自己是否享有不該有的特權及潛意識裡有無偏見，因為我們都有責任。」根據「歐洲反歧視組織」調查，歐洲少數族群人口約有10%，但在歐洲議會中的705席中，卻僅有28名代表。

缺乏族群多樣性

在馮德萊恩發表談話後，據《PBS新聞時刻》報導，歐盟高級官員們承認，組織內部的確缺乏種族和族群多樣性，承諾將繼續探討種族主義及歧視問題，使其映入大眾眼簾。

在這場關於種族主義和警察暴力的討論中，馮德萊恩表示，「我希望能更深入地探討問題。」她說：「當人民將種族主義萌芽的苗頭指向我們，我們必須聽取他們的意見。如果我們願意，一定是可以改變。」反歧視組織主席泰勒則要求馮德萊恩必須更加積極，「畢竟種族歧視問題我們已經向歐盟反映多年了。」

【更多精采內容，詳見 】