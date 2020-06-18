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經濟依賴高華僑多 澳洲難與中國脫鉤

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
澳洲需要開始思考與中國在經濟、政治的合作或脫鉤該如何取捨。圖為澳洲現任總理莫里森（左）與印尼總統佐科威。（Photo on Wikimedia Commons）
澳洲需要開始思考與中國在經濟、政治的合作或脫鉤該如何取捨。圖為澳洲現任總理莫里森（左）與印尼總統佐科威。（Photo on Wikimedia Commons）

澳洲因曾呼籲WHO調查新冠病毒起源，導致與中國關係降到冰點。澳洲雖然想跟印尼、印度或日、韓增加貿易，減少對中國依賴，但與中國的貿易額比這些國家目前加起來還多，且已有120萬華人深耕當地產業，專家認為澳洲短期內很難擺脫對中國的經濟依賴。

澳中掀貿易戰？

根據《英國廣播公司(https://www.bbc.com/news/world-australia-52915879)》報導，澳洲與中國的關係正處於歷史冰點，由於澳洲曾與日本、美國等西方國家一同要求WHO要調查新冠病毒的起源，引發中國不滿而對澳洲進行旅遊和貿易制裁，澳洲去年出口800萬噸大麥，其中有1半是銷往中國出口，而中國這次制裁將澳洲進口的大麥加徵80%關稅，讓當地大麥農苦不堪言。

中國也延遲進口一部分的澳洲牛肉進口，並警告學生、觀光客不要去澳洲這種有「種族歧視」危險的國家，政府近日還處決了1位走私藥物的澳洲人，也引發澳洲當地輿論，是否澳洲要開始跟中國脫鉤？中、澳之間是否會跟美、中一樣會演變成貿易戰的處境？

政治、經濟需權衡

《尋找阿爾法》也提到，澳洲近來也面對經濟與價值的抉擇，澳洲政府對中國的人權、香港、華為等問題都日漸關注，雖然加拿大、日本等國都有跟中國衝突，不過澳對中的貿易額佔澳洲整體出口的32.6%，澳洲將大量鐵礦、天然氣出口到中國，而且澳洲比起國際競爭對手巴西距離中國更近，很難輕易斷開這樣的優勢貿易。

雪梨科技大學政治學家Lai-Ha Chan指出，雖然澳洲想跟印度、印尼與日、韓等國增加貿易，轉移對中國的依賴，不過以印度為例，澳洲希望在2035年將與印貿易額提升至310億美金，可是澳對中的貿易額去年已經達到1600億美金，排名第2以後的國家要短期內，將從中國轉移出來的貿易額彌補非常困難。

澳洲已經3年沒有跟中國進行領袖高峰會了，澳洲前外交部長毛德表示，雖然澳洲可以在食安、能源與氣候變遷上可以跟中國多交流，不過中國的外交也開始變得強硬、對外輸出專制主義，雖然澳洲在經濟上很依賴中國，可是也不能輕忽中國在政治壓力上帶給澳洲的成本。

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