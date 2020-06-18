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中印邊境開戰 兩國媒體如何看待衝突？

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《印度時報》（Times of India）一篇評論文章寫道，可以想見「中國的侵略 」是警告印度不要與其他國家一起要求對新冠病毒起源進行獨立調查。圖／德國之聲中文網
《印度時報》（Times of India）一篇評論文章寫道，可以想見「中國的侵略 」是警告印度不要與其他國家一起要求對新冠病毒起源進行獨立調查。圖／德國之聲中文網

印度時報》（Times of India）一篇評論文章寫道，可以想見「中國的侵略」是警告印度不要與其他國家一起要求對新冠病毒起源進行獨立調查。報導還用「絕對合法 」形容國際社會的要求。

內容還說：「如果北京成功地讓印度向中國的外交立場磕頭，這也將向其他鄰國發出一個強烈的信號，呈現亞洲的事情是由誰來決定。因此，印度應該做的正是中國不希望的事情，並以外交反制措施來應對。」

在此背景下，評論主筆建議印度當局在香港、西藏和新疆等侵犯人權的行為上採取強烈批判立場，並改善與台灣當局的關係。

內容甚至談到:「應該以牙還牙，以貿易為武器，對中國進口產品實施制裁。北京不能一邊在實控線上殺害我們的士兵，一邊從我們的巨大市場中獲益。」

《印度快報》（Indian Express）則寫道：「中國軍隊殘忍殺害20名印度士兵，有可能破壞雙方高級軍官幾天前才達成的軍事和解。」作者還提到了兩國相互指責對方違反了雙方達成的共識。

報導內容說:「毫無疑問，在翻譯的過程中很多東西會被漏掉。於此同時，中國的冒險主義違反了習近平與莫迪多次會晤達成的協議。新德裡應啟動與北京的所有政治和軍事溝通渠道明確聲明這一點。」

該報還稱，2013年至2017年期間，新德里的許多政客因此前與中國在邊境爭端中取得的外交成功而陷溺在「假安全感」中。

「印度政府再也不能忽視中國的世界觀發生了根本性的變化，根據這種變化，北京可以對付任何人......印度再也不能對中國抱有政治幻想了。」

中國媒體反應

中國媒體對於此事的報導與官方同一口徑，內容大部份也以中方軍事力量處於優勢，「要打不怕、但仍以和和談為重」作為主旋律。

相關內容並不像印度強調雙方士兵傷亡人數，而是專注於追責印方。針對這件事最積極發言的就是《環球時報》中文版主編胡錫進

他寫道：「中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。」

他也表示，「印度輿論中這些年談中印友好的少了，迎合『價值觀同盟』『印太戰略』這些外來概念的多了。」

但他強調不管美國如何介入，「對印度來說，什麼樣的外部關系都代替不了它與中國的關係，因為它從南亞搬不走。」

中國官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」6月17日則表示，「如果想給印度一個教訓，事情的結果是明擺著，因為中方的戰鬥力毋庸置疑，但無論如何，誰也不願意真走到戰爭那一步。」

文章以過去中印之間的衝突「洞朗事件」舉例稱：「印度在對華政策上秉持的是機會主義心態，習慣於貪圖一時的小利小惠，而沒有長遠的戰略眼光」。

文章最後警告印方要「端正態度，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動。」文中並說在事涉中國領土主權的問題上，「別再搞這種耍無賴的小把戲」。

本文章由德國之聲授權提供】

印度 習近平 胡錫進

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