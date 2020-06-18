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新增1名境外移入個案 指揮中心今15:00臨時記者會說明

美中夏威夷密會 誰要向誰要糖吃？

世界日報 / 社論

美國國務卿龐培歐17日在夏威夷，與中共中央外事領導小組辦公室主任楊潔篪會晤，過去類似雙邊會晤所在多有，但如今美中齟齬不斷、針鋒相對，兩邊高層會晤是否能扭轉彼此關係，全球關注。

龐、楊兩人會面計畫一直處於極端保密狀態，任憑媒體詢問，華府國務院與北京外交部就是不透口風，龐培歐也不帶記者隨行。會議地點安排在美中兩國的中點站、夏威夷高度警戒的希卡姆空軍基地，透露這次會面很不尋常。

乍看起來，雙方似乎不對等。龐培歐是國務卿、美國最高外交官，也是川普總統親信，比國安顧問歐布萊恩更獲川普信任。本來龐的對口應是外交部長王毅，但楊潔篪是中共政治局委員，比國務委員王毅位階更高；更重要的，他是習近平主席的外交第一幫手，換句話說，會晤等於是川普與習近平的直接對話。

美方稱，是中國主動要求會晤，美方其實「不感興趣」。是誰要求會面，似可引伸為對另一方有所求，這牽涉主要議題是甚麼；但另一方同意會面，表示也有動機與對方討論，會面時將提出其他議題攤開一起談。

據推測，議程包括對新冠肺炎疫情應對、軍備控制、貿易、香港、北韓和中美相互驅逐記者等問題。這是外界想當然爾，目前最緊急的顯然是「港版國安法」，北京急著要在香港推出，而美國已言明一旦推出，美國將嚴厲制裁，雙方已成對撞之勢。

美國如依1992年「美國─香港政策法」，取消香港特殊關稅地區地位，對大陸、香港與美國經濟都會造成衝擊，是三輸局面，這個核武選項不能輕易使用。但是否制裁中國幾家大銀行，限制它們透過美國主導的SHIFT參與國際金融交易；或如華府日前宣布，多家違反美國禁令的中國機構與公司被商務部列入「經濟制裁黑名單」，制裁力度多大，都攸關中國的國際金融運作。

美國指望北京收回港版國安法似不可能，北京已走到這一步，退卻會被指為示弱。新公布的6月份人大常委會議程已排入港版國安法，但最後如何制定，恐怕與夏威夷中美互動產生聯動關係。

從大局看，美中關係正處於40多年來空前低潮；大陸的美國通、北大戰略學院王緝思教授曾說，過去支撐雙邊關係有三大支柱：戰略互信、經貿合作、人文交流，缺一不可。但現在一個接一個，不是已折損，就是搖搖欲墜。

首先，戰略上沒有互信，而是互疑。南海問題，美國認定北京興築人工島，違諾進一步軍事化；台灣問題上，北京認為美國支持實質台獨，跨越一中原則紅線；經貿衝突雖簽訂第一階段貿易協議，但疫情衝擊下，中國是否履行，美國沒有信心。而人文交流是最新受害者，美國全面把與解放軍有關的留學生趕回國，全面清查大學和研究機構是否有「千人計畫」成員，讓中國留學生人人自危，美國科技界也擔心中國人才來源將枯竭。

支柱傾圮都有結構性原因，不是一次會晤能解決。但換個角度看，中美關係已進入「新冷戰」，關係如「自由落體」急速跌落，能安排這場會晤，可見雙方並沒有存心要讓關係摔碎，仍有意要減緩關係惡化。

這場密會外界也許永遠不知談甚麼，但互相摸底，知道對方可能的底線，有利雙方後續對策制訂。這個節骨眼，美國前國安顧問波頓出書爆料，據稱川普央求習近平多買美國農產品，幫助他連任，交換條件是美方不計較中共設維吾爾族集中營。事件在美國引發軒然大波，是真是假，涉及言論出版自由和國家機密，法律交手還有得爭。

當前情勢，川普依賴中國似比較多。疫情應對、經濟與種族問題都導致川普選情不利，北京如承諾認真履行貿易協議，甚至加碼大手筆購買農產品，對川普的農業州票倉是及時雨，「既然我幫你抓背，你也該幫搔我的背」，川普就可表面強硬，實質上卻放輕對中國制裁力度。

習近平內外交困，經濟滑坡，也需要川普高抬貴手，使「龐楊會」眾所矚目。全世界都擔心美中關係惡化，美國盟邦尤其擔心兩國密會，將達成甚麼交易？川普向來以美國優先，行事從未與盟邦先商量，國際間流行說：當美國盟邦要比當美國的敵人更危險，敵人明著來，還可提防，朋友暗著來，只能吃啞巴虧。川普讓盟邦提心吊膽，北京即使願忍讓配合他，但彼此信任度多少，不說也知道。

川普 港版國安法 北京 龐培歐

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