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美中夏威夷會談 龐培歐強調「美國利益與互惠貿易」
朝鮮半島局勢緊張、香港問題未解，在在牽動美中關係，美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪17日舉行會談，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，兩人今日見面交換對美中關係的看法，龐培歐強調在美中的商業、安全與外交互動底下，重要的美國利益與充分互惠的貿易往來。
歐塔加斯也說，龐培歐也強調，在對抗當前新冠肺炎大流行與防患未來可能爆發的疫情下，對全面的透明與訊息共享的需求。
龐培歐（Michael Pompeo）與楊潔篪17日當地時間上午9時在夏威夷希卡姆（Hickam）空軍基地會談，會前專家推論可能觸及香港、北韓等議題，歐塔加斯均未談及。
福斯新聞報導，龐培歐與楊潔篪在前一天晚上就舉行非正式會談，17日在希卡姆空軍基地繼續。
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