快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中夏威夷會談 龐培歐強調「美國利益與互惠貿易」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

朝鮮半島局勢緊張、香港問題未解，在在牽動美中關係，美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪17日舉行會談，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，兩人今日見面交換對美中關係的看法，龐培歐強調在美中的商業、安全與外交互動底下，重要的美國利益與充分互惠的貿易往來。

歐塔加斯也說，龐培歐也強調，在對抗當前新冠肺炎大流行與防患未來可能爆發的疫情下，對全面的透明與訊息共享的需求。

龐培歐（Michael Pompeo）與楊潔篪17日當地時間上午9時在夏威夷希卡姆（Hickam）空軍基地會談，會前專家推論可能觸及香港、北韓等議題，歐塔加斯均未談及。

福斯新聞報導，龐培歐與楊潔篪在前一天晚上就舉行非正式會談，17日在希卡姆空軍基地繼續。

龐培歐 空軍 美中關係

延伸閱讀

陸媒：楊潔篪與龐培歐建設性對話

龐培歐與楊潔篪會面之際 川普簽署「維吾爾人權法案」

應中方要求？ 龐培歐、楊潔篪今會談

楊潔篪會龐培歐 中共掐住這要害 美方不得不見？

相關新聞

中印肉搏戰細節曝光！陡峭山地鬥6小時 士兵摔落山谷亡

中國大陸與印度15日於拉達克加萬谷發生暴力衝突，雙方無人開槍，但這次衝突卻為45年以來最大，印方公布20名士兵死亡並稱中...

不能呼吸的阿達馬：法國黑人的百年控訴...與警暴不可說的殖民殘跡

美國的佛洛伊德（George Floyd）警暴致死案後，法國近日再掀反種族歧視、反警暴運動，最具代表性的人物就是阿達馬．陶黑 （Adama Traoré）。2016年，阿達馬在24歲生日當天遭到警察臨檢，最後原因不明地在警局中死去。4年後，當佛洛伊德被警察壓制窒息的畫面震撼世界，阿達馬案件也巧合地在法國正式開庭，引起了全法國的高度街頭動員和公共辯論...

美中夏威夷會談 龐培歐強調「美國利益與互惠貿易」

朝鮮半島局勢緊張、香港問題未解，在在牽動美中關係，美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪17日舉行會談，國務院發言人...

中印邊境衝突60年 近年升高

中國大陸和印度一九六二年曾因邊界糾紛開戰，至今雙方對喜馬拉雅山區邊境領土畫分仍未有共識，雙方軍隊在爭議邊界「實際控制線」...

邊界喋血！ 中印外長熱線 莫迪揚言印軍「不會白死」

印度與中國大陸部隊十五日在邊境拉達克地區發生暴力衝突，雙方互指對方越界挑釁。印度陸軍十六日表示，又有十七名軍人傷重不治，...

改寫創建60年歷史 美洲開發銀行將首見美國行長

美國財政部今天表示，將提名總統川普的拉丁美洲最高顧問克拉佛-卡羅內擔任美洲開發銀行行長。回顧美洲開發銀行過去60年的歷史...

英國首相強生座車發生小車禍 示威者突衝出幸無人受傷

英國首相強生平日搭乘的座車17日駛出國會大廈時發生小車禍，有庫德族示威者突然衝到馬路上，警方前導車緊急煞車，強生座車反應...

印度總理莫迪警告中國：印度不會姑息敵對行為

印度與中國部隊15日晚間在拉達克發生暴力對峙導致死傷後，印度總理莫迪今天表示，印度希望和平，但如果遇到敵對行為，印度無論...

中印邊界衝突 印度總理莫迪：20軍人不會白白犧牲

中印兩國部隊15日在邊界爆發衝突，導致20名印度軍人喪命。印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，這些印度軍...

疫情預演氣候危機 UN籲重視人權

「新冠肺炎疫情將成為一場未來氣候危機爆發的預習。」聯合國旗下負責企業永續發展事務主管麗絲•金戈日前指出，這一波疫情蔓延發展，將可以作為日後氣候危機演變的借鏡，因為疫情凸顯出人類生活方式不永續，也導致社會不公平的問題越加嚴重。

匈牙利解除緊急狀態 總理遭質疑作戲

匈牙利終於解除緊急狀態，國會17日廢除疫情期間賦予總理奧爾班的極大權力。因應疫情，匈國從3月底就進入緊急狀態，但該國緊急狀態法案賦予總理過大權力，包含凍結法令，能以總理行政命令取代，當時奧爾班就被國際間廣泛批評是在利用疫情取得政治權勢，如今雖然取消，但外媒擔心政府依舊能再次通過法令重拾威權。

強生稱7月有望談成脫歐協議 德國潑冷水：9月開始白熱化

路透報導，根據德國政府15日的文件，英國與歐盟間的談判將自9月起進入「白熱化階段」。雖然英相強生15日稱「加把勁」就能在...

熱門新聞

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

中印肉搏戰細節曝光！陡峭山地鬥6小時 士兵摔落山谷亡

克魯曼：美股疫情反應上演第三幕 進入瘋狂階段

中印邊界衝突 印度總理莫迪：20軍人不會白白犧牲

希爾頓酒店大砍2100人 員工休假再延長90天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。