中印肉搏戰細節曝光！陡峭山地鬥6小時 士兵摔落山谷亡

中國大陸與印度15日於拉達克加萬谷發生暴力衝突，雙方無人開槍，但這次衝突卻為45年以來最大，印方公布20名士兵死亡並稱中方也有人傷亡，多數士兵因摔落山谷死亡。

英國衛報報導，這場徒手搏鬥在一陡峭、險峻的地勢上持續數小時，雙方都未攜帶槍枝，僅用鐵棒、石頭和拳頭搏鬥，大部分士兵是因為摔落山谷死亡。

德里消息人士表示，印度軍人在巡邏的時候碰上中國解放軍，就此引發衝突。印方認為，根據6月6日協議，解放軍已經撤離此地。印度政府指稱，中國解放軍對印度軍隊「預謀」突襲。

雙方的推擠演變成徒手搏鬥，不過，擁有核武的兩國都沒有攜帶槍械。接著，一名印度指揮官被從狹窄的山脊上推下山谷死亡。印度政府消息來源表示，印軍從約3公里外哨所召集支援，最終約600名士兵在幾乎全黑的環境中，用石塊、鐵棒和臨時武器打鬥將近6個小時，多數士兵都是因為站不穩跌落或被推落山谷而死。

印度媒體引述情報來源指出，中國解放軍可能約有50名士兵在這場衝突中喪生，但並沒有提出證據。中國中央電視台在17日並沒有提到這場衝突。