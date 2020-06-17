反制陸企併購攻勢！歐盟向中國下戰帖

彭博資訊報導，歐盟提議一系列防禦措施，在中國大陸及其他國家政府資助企業發動併購攻勢之際，避免歐洲企業淪為外企併購目標。

面對外國企業在政府資金撐腰下發動併購和不公平競爭的威脅日增，歐盟主管競爭事務的執委維斯塔格（Margrethe Vestager）17日公布一項計畫，將強化歐洲產業還擊這些威脅的能力，以抑制北京在歐陸擴張貿易版圖的雄心。

這項計畫提議加諸一些限制，最後可能禁止某些公司併購歐企，或被迫脫售資產，也可讓歐盟執委會處以罰金。歐盟之前已有一套嚴格制度，對境外企業接受政府補貼設限，新公布的計畫形同這套制度的延伸。

維斯塔格說：「歐洲的經濟對外開放，且與世界其他地區密切連結…若要維持這個長處，我們必須提高驚覺。這正是為什麼我們需要正確的工具，來確保外國補貼不致扭曲我們的市場。」