疫情預演氣候危機 UN籲重視人權

「新冠肺炎疫情將成為一場未來氣候危機爆發的預習。」聯合國旗下負責企業永續發展事務主管麗絲•金戈日前指出，這一波疫情蔓延發展，將可以作為日後氣候危機演變的借鏡，因為疫情凸顯出人類生活方式不永續，也導致社會不公平的問題越加嚴重。

據《衛報》報導，全球盟約組織執行董事金戈指出，「整體問題就是人類在地球上的居住與生產方式並不環保永續。唯一的出路是打造彼此照顧的世界。」

她認為，因為疫情與氣候危機，甚至日前聲援美國黑人佛洛依德之死的抗議活動，三者之間都緊密關聯，她表示，「我們已經向所有人說明，社會不平等問題是永續發展議程的一部分。」

聯合國秘書長古特瑞斯也指出，打造更公平的社會將是達到世界健康以及拯救地球不受氣候崩解及生態毀壞衝擊的必備要件。英格蘭銀行前總裁卡尼則表示，新冠肺炎疫情顯示，人類解決全球暖化的急迫性。

他表示，「這是涉及整個世界的事，而且沒有人能置身事外。」因此，他呼籲所有企業應對消費者、大眾與投資人提供清楚資訊，指出企業在2050年如何達到零排放溫室氣體的目標。

據《今日俄羅斯》報導，金戈表示，「政府用來阻止疫情擴散的作為已傷害了全球經濟，也導致社會動盪不安。」在面對氣候崩解議題上，人權也是無法分割的。因此，金戈鼓勵執行長與企業老闆抱持社會運動家心態去了解社會公平的發展脈絡，才能吸引年輕人加入其組織。

目前已有超過一萬家企業加入全球盟約組織，一同承諾加強減少污染排放的努力。

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