匈牙利解除緊急狀態 總理遭質疑作戲

匈牙利終於解除緊急狀態，國會17日廢除疫情期間賦予總理奧爾班的極大權力。因應疫情，匈國從3月底就進入緊急狀態，但該國緊急狀態法案賦予總理過大權力，包含凍結法令，能以總理行政命令取代，當時奧爾班就被國際間廣泛批評是在利用疫情取得政治權勢，如今雖然取消，但外媒擔心政府依舊能再次通過法令重拾威權。

根據《英國廣播公司》報導，針對該國因應疫情的緊急狀態法案，匈牙利國會17日以192贊成票，廢除這項法案賦予總理奧爾班的過大權力，奧爾班同日也表態將在本週末結束緊急狀態，交還權力、重歸於法治政府。

匈牙利是在3月底疫情嚴重爆發時，通過緊急措施法案，賦予奧爾班政府凍結法令的權力，能改以行政命令取代，當時奧爾班就已經被國際聲浪討伐過，認為他是假藉疫情期間，濫用緊急狀態、擴大權力。

對此，《歐洲觀察家報》報導，評論家與該國部分人民都認為，奧爾班此舉只是欺騙人民的假象，雖然他表面上交還權力，但期間所立的新法令有提到，只要政府遇到醫療危機，隨時都能恢復緊急狀態，且不需經過國會批准，代表奧爾班只要願意，隨時能再次拿回被廢除的威權。

事實上，人民對奧爾班的不信任其來有自，早在奧爾班於2010年上任總理後，他抱持著社會保守主義與懷疑主義，以及強調「非自由國家」的主張就引發過國際間關注，他的Fidesz（青年民主主義者聯盟黨）就不斷蠶食匈牙利的民主，試圖將權力握在手中，讓該國民主開倒車。

【更多精采內容，詳見 】