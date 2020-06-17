中印邊界之爭始於60年前 1962年休戰…至今未有共識

軍事專家表示，中國和印度15日在具爭議的邊界地帶爆發衝突後，20名印度官兵遭中國軍隊殺害，這是數十年來首度出現傷亡的衝突事件；60年前，中印因喜瑪拉雅邊界畫分發動戰爭，最後在1962年休戰。

1. 中印為何爭議？

中印在1962年開戰，但至今雙邊對於喜馬拉雅山區邊界的許多領土畫分仍未有共識，雙邊軍隊便在爭議邊界「實際控制線」(Line of Actual Control)附近巡邏，近年雙方發生衝突的頻率更大幅上升。

紐約時報指出，雖然實際控制線旨在1962年戰爭後緩和雙邊氣氛，但仍有許多領域充滿爭議；中印為宣稱握有領土權，皆加速基礎建設，包括鋪路與飛機跑道、拉設電話線並派軍巡邏。

中印其一爭議土地拉達克(Ladakh)昔日是貿易要站，如今則以觀光聞名；中印也在2017年因不丹的爭議區域陷入嚴重對峙。

紐時指出，中國與印度是全球人口最多的兩大國家，而且皆握有核武，政府更受到大量國家主義者的支持。

紐時報導，最近幾個月，中印軍隊的緊張關係激增最後爆發衝突，據了解這是中印數十年來首次在1萬4000呎的高山爆發死傷衝突。

2. 本次對峙起火線？

紐時報導，駐守在喜馬拉雅的中印軍隊在5月爆發大規模衝突，而中國反應快而有力。中國在山區許多偏遠邊界駐守站與印度軍隊爆發衝突；此後雙邊都加緊增援數千人。

印度分析師表示，中國加速擴軍，運來自卸卡車、挖土機、運輸車和裝甲車等，此舉旨在重挫印軍，現在中國更已占據印度領土。

16日的初步報告顯示，印軍未遭射擊，而是遭石頭和木棍打死。

3. 上一次死亡衝突？

雖然中印軍隊常在巡邏時發生爭吵、拳打腳踢和丟石頭，但鮮少發生致命衝突；其中一次嚴重死傷衝突是在1975年，當時四名印軍喪生。

4. 全面衝突危機？

華爾街日報指出，印度尚未回應，但印軍死傷情況將對印度總理莫迪(Narendra Modi)造成壓力，可能迫使他採取更強硬的立場回應中國。

同時，中印軍方也已展開多周會談，並持續進行外交溝通，試圖降低雙邊緊張情勢。