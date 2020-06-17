法國醫護示威促改善待遇 暴徒鬧場「偷走抗爭」

法國新冠疫情漸趨減緩，巴黎16日有醫護人員上街抗議，要求在對抗新冠疫情的貢獻獲肯定，同時要求更佳薪酬和待遇。然而遊行至尾聲時，出現上百名黑衣人燒車，有人推翻車輛和向警方拋擲雜物，警方施放催淚彈驅散，事後譴責一小撮人攪局。醫護人員控訴暴徒模糊焦點，「偷走了他們的抗爭」。

路透報導，法國政府向醫護發放每人1500歐元（約1690美元）抗疫獎金，但被指並不足夠。29歲護士黛比（Justine Debrie ）自願在醫院的應付新冠疫情的部門工作，亦是示威者之一，她希望國家能認同醫護的犧牲，她說：「我不肯定公眾是否真的明白我們。我們關護他們，但我們也需關護。」她與同事要求加薪和改善工作環境，她的基本月薪現為1900歐元（約2141美元），但入行8年只加薪共200歐元（約225美元）。