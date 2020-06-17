無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

印度與中國大陸15日在拉達克發生暴力衝突，導致印度20名軍人死亡，印度稱中方也有人傷亡。專家指出，這場石塊和棍棒衝突是45年來最嚴重的一場暴力衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，這兩個擁有核武的國家被超過3440公里的實際控制線（LAC）分隔開來，兩國在領土主張方面有著悠久的歷史。兩國邊境士兵經常起衝突，但是，在過去40多年來，沒有人開過槍。

這也是為什麼最新一起的衝突，讓外界非常意外。

麻省理工學院安全研究教授Narang表示，「一旦死亡人數持續下去，要讓雙方保持沉默變得更難。現在，公眾壓力也成為一個變數。邊境壓力的規模、範圍是前所未見的」。

經濟學人雜誌編輯佐西（Shashank Joshi）表示，「這是非常特殊的進展，45年來沒人開過槍，但15日的衝突中，至少20名士兵在石塊和棍棒中喪生」。

這場衝突發生在兩國緊張情勢升高之際，近幾周，中印兩國因邊境問題發生爭執但始終沒有交火。

報導指出，中國軍隊5月初在印度視為自己領土的拉達克加萬谷（Galwan Valley）扎營、挖溝並搬入重型裝備。印度防禦分析師Ajai Shukla指出，中國過去一個月以來占領該地60平方公里的印度巡邏領土，印度也宣稱中國已經佔領3萬8000平方公里的印度領土。