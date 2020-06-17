黑人作家協會呼籲 英國出版業調高報酬

黑人作家協會最近呼籲英國出版業，對於黑人報酬較低等問題進行改革！黑人作家協會15日寫信給五大出版商，呼籲英國所有主要出版社對干預黑人作家創作和黑人作家報酬低於白人作家等問題進行改革，並提出為黑人作家設立市場營銷和專業宣傳的基金、建立黑人文學經紀人和人才探詢的網絡等建言。

業內的種族歧視

根據《衛報》報導，黑人作家協會15日下午寄信給企鵝蘭登書屋、西蒙與舒斯特、阿歇特、哈潑柯林斯和麥克米倫等五大出版商，包含布克獎獲獎作家埃瓦里斯托、澤凡尼亞和布萊克曼在內的100多位作家，呼籲英國主要出版社進行全面改革，使在行業中有壓倒性地位的白人在各個層面上更具包容性。

有部分簽署者分享了他們受種族歧視的經歷，包括編輯們要求在書中增加白人或種族主義的人物，以及與白人相比，他們獲得的報酬比較低。信中還指出，主要出版商的董事會中沒有任何黑人，「這件事在2020年的現代社會中難以想像，也不被接受，我們要求出版商立即解決並糾正這一個問題。」

訴求出版業改革

《獨立報》提到，黑人作家協會在信中的訴求，包括呼籲出版商在其公司的各個層級僱用黑人專員；為黑人作家設立市場營銷和專業宣傳的基金，以支持新興黑人作家的書籍；出版商幫助黑人作家群體擴大文學經紀人的數量，並建立黑人文學經紀人和人才探詢的網絡，吸引新興的黑人人才等。

此外，黑人作家協會在信中表示，要求有助於防止普遍存在的種族歧視現象，而且還能發掘更多的人才，有助於英國文學文化的蓬勃發展，希望與五大出版商建立合作夥伴的關係。

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