中印和談徒勞 衝突加劇軍人身亡

中、印和談沒多久，又爆發嚴重衝突！印度軍方16日宣布，邊界至少20名軍人被中國軍方擊斃。這是自1967年中印戰爭以來，首起發生軍人死亡的衝突事件。雖然中印雙方的指揮官近期為邊境問題經常密集談判，不過緊張局勢反而加劇，也讓外界擔心雙方衝突一觸即發，後果將不堪設想。

雙方互控越界

根據《英國廣播公司》報導，中、印軍隊雙方位於偏遠的拉達克邦發生嚴重衝突，以往雙方多以叫罵、丟擲石塊為主，自從1967年中印戰爭後，就沒有發生致命衝突，但16日的衝突至少讓20名印度軍人喪生，中國尚未確認傷亡人數。中國外交部發言人趙立堅聲稱印度跨越邊境2次，他們才會開火。

而印度內政部則指控中國軍方，撕毀之前雙方指揮官協議好的邊界範圍，所以才會爆發衝突。雙方已至少45年沒有嚴重衝突，不過印度近來在拉達克省開闢道路，加上當地的邊境在印度獨立後，其實一直混亂不清，雖然近日中、印軍方都有在協調，不過近來衝突反而升溫，也引發外界關注。

大國擦槍走火可怕

根據《多維新聞網》報導，局勢升溫有可能使6月22日俄羅斯-印度-中國峰會上印度和中國外長的會晤被打亂，也有可能使中國國家主席習近平和印度總理莫迪於2019年10月，在印度舉行的兩次非正式峰會，所取得的外交進展出現倒退。

《多維》引述美國彭博社的報導中稱，印、中之間的軍事對峙，40多年來首次升級為致命衝突，表明兩大國的關係急劇惡化。

新加坡拉惹勒南國際關係學院助理教授穆克吉說，這種造成人員傷亡的僵局是很嚴重的事，未來，隨著陣亡將士的公開葬禮，將會引發民眾對國家施壓的聲浪，讓雙方政府舉步維艱。

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