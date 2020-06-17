快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

報復？北京稱進口原木有害蟲 敦促加拿大調查

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲
圖／德國之聲

中國外交部在周二(6月16日)要求加拿大就進口加拿大原木檢出有害生物一事進行調查，採取改進措施。

中國外交部發言人趙立堅在周二的例行記者會上表示，近期相關口岸海關在進口加拿大原木中檢出天牛、小蠹等活體檢疫性林木害蟲。他表示，中方為防範這些害蟲傳入，按照中國相關檢疫法律法規，中方對相關原木進行了除害處理。

加拿大商務部發言人尼倫(Ryan Nearing)周二稍晚證實，加拿大方面在6月9日收到16個來自中國的不合格通知，內容與在軟木和硬木中發現害蟲有關。他表示，加方已經按照標准程序展開調查，目前與中國之間的木材產品貿易尚未受到影響。

中國是加拿大木材出口的第二大海外市場，僅次於美國。

自從華為財務長孟晚舟被捕之後，中加關係就持續惡化至今。上個月，華為財務長孟晚舟被溫哥華法院判定符合雙重犯罪的要件，因此孟晚舟要繼續留在加拿大，等待進一步審理。

當時專家分析認為，這個消息可能會讓加拿大再度遭受中方的報復行動。

去年北京也曾以發現害蟲為由，下令禁止進口加拿大油菜籽出口商理查森（Richardson Inc.）和威特發(Viterra Inc)的油菜籽。另外，中國也在去年暫停從加拿大進口豬肉和牛肉。

張慈/鄒宗翰(路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

孟晚舟 加拿大

延伸閱讀

孟晚舟提新論點 對抗引渡赴美受審

孟晚舟案開庭 律師團控匯豐銀行配合美方構陷孟晚舟

孟晚舟被捕前 加國情治單位警告恐全球掀波

內部文件揭華為掌控星通 違禁出售美電腦至伊朗

相關新聞

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

印度與中國大陸15日在拉達克發生暴力衝突，導致印度20名軍人死亡，印度稱中方也有人傷亡。專家指出，這場石塊和棍棒衝突是4...

法國醫護示威促改善待遇 暴徒鬧場「偷走抗爭」

法國新冠疫情漸趨減緩，巴黎16日有醫護人員上街抗議，要求在對抗新冠疫情的貢獻獲肯定，同時要求更佳薪酬和待遇。然而遊行至尾聲時，出現上百名黑衣人燒車，有人推翻車輛和向警方拋擲雜物，警方施放催淚彈驅散，事後譴責一小撮人攪局。醫護人員控訴暴徒模糊焦點，「偷走了他們的抗爭」。

中印邊界之爭始於60年前 1962年休戰…至今未有共識

軍事專家表示，中國和印度15日在具爭議的邊界地帶爆發衝突後，20名印度官兵遭中國軍隊殺害，這是數十年來首度出現傷亡的衝突事件；60年前，中印因喜瑪拉雅邊界畫分發動戰爭，最後在1962年休戰。

報復？北京稱進口原木有害蟲 敦促加拿大調查

中國外交部在周二(6月16日)要求加拿大就進口加拿大原木檢出有害生物一事進行調查，採取改進措施。

黑人作家協會呼籲 英國出版業調高報酬

黑人作家協會最近呼籲英國出版業，對於黑人報酬較低等問題進行改革！黑人作家協會15日寫信給五大出版商，呼籲英國所有主要出版社對干預黑人作家創作和黑人作家報酬低於白人作家等問題進行改革，並提出為黑人作家設立市場營銷和專業宣傳的基金、建立黑人文學經紀人和人才探詢的網絡等建言。

中印和談徒勞 衝突加劇軍人身亡

中、印和談沒多久，又爆發嚴重衝突！印度軍方16日宣布，邊界至少20名軍人被中國軍方擊斃。這是自1967年中印戰爭以來，首起發生軍人死亡的衝突事件。雖然中印雙方的指揮官近期為邊境問題經常密集談判，不過緊張局勢反而加劇，也讓外界擔心雙方衝突一觸即發，後果將不堪設想。

中印再爆衝突 美研究：若開戰 印度具極高優勢

中國與印度在邊境再爆發衝突，造成印度20名官兵死亡，解放軍方面也有死傷，兩軍高層正緊急斡旋。中印自5月來衝突不斷，雙方也都宣稱有能力在短時間內集結10萬兵力，讓兩國軍力備受矚目，有媒體報導，若依照美國

加勒萬河谷肉搏戰：印度軍確認20死，中國傳43死傷

「沒人真心想動武，但中印雙方都被民族主義逼入了危險的迷霧...」喜馬拉雅山西南側，中國與印度爭議主權的邊境地帶——加勒萬河谷（Galwan Valley）——15日深夜至16日清晨之間，中印兩軍爆發了嚴重的大規模「肉搏戰」。消息由印度國防部於16日下午主動曝光，直到17日清晨為止，已確認至少20名印軍（包括一名上校級的步兵團指揮官）陣亡，是近53年來最慘烈與緊張的中印衝突；至於中國方面僅確認「也有傷損」，但解放軍官方並未證實是否也有中國士兵死亡？唯印度最大的通訊社《亞洲國際新聞社》（ANI）16日深夜引述印度軍方的攔截情報，聲稱「至少43名解放軍在鬥毆中死傷」。

「陸版麻省理工」遭列黑名單 凸顯美中科技戰再進階

美、中之間的衝突愈演愈烈，而美國將中國大陸的部分學術機構列入科技公司黑名單，凸顯這兩大經濟體的科技戰進入新階段。

中國假訊息泛濫全球 澳洲外長：以民主價值反制

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）警告，中國和俄羅斯製造「假訊息大流行」（infodemic）威脅全球民主政治...

中印衝突互有傷亡 環時：印度須走出局勢誤判

中印兩國軍隊15日在邊界爆發衝突互有死傷，中共官媒環球時報今天發出社評，直指印度存在兩個誤判：誤以為中美關係不好，中方不...

加拿大學者警告中國武統威脅 籲政府支持民主台灣

加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）副主席、前外交官羅伯森警告中國...

熱門新聞

兩韓聯絡辦公室被炸 文在寅緊急召開國安會議

邊界爆衝突！解放軍殺3印度軍人 陸外交部回應了

中印58年來首起致命衝突 解放軍棍棒石塊齊發殺死3印軍

陸媒：印度1准將跑太慢被解放軍毆打 72印軍被毆重傷

4.2億稅金化成灰！北韓炸聯絡辦公室 嗆要人渣付出代價

「一剪梅」歐美暴紅 封麥的費玉清躺著變流量大神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。