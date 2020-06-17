報復？北京稱進口原木有害蟲 敦促加拿大調查
中國外交部在周二(6月16日)要求加拿大就進口加拿大原木檢出有害生物一事進行調查，採取改進措施。
中國外交部發言人趙立堅在周二的例行記者會上表示，近期相關口岸海關在進口加拿大原木中檢出天牛、小蠹等活體檢疫性林木害蟲。他表示，中方為防範這些害蟲傳入，按照中國相關檢疫法律法規，中方對相關原木進行了除害處理。
加拿大商務部發言人尼倫(Ryan Nearing)周二稍晚證實，加拿大方面在6月9日收到16個來自中國的不合格通知，內容與在軟木和硬木中發現害蟲有關。他表示，加方已經按照標准程序展開調查，目前與中國之間的木材產品貿易尚未受到影響。
中國是加拿大木材出口的第二大海外市場，僅次於美國。
自從華為財務長孟晚舟被捕之後，中加關係就持續惡化至今。上個月，華為財務長孟晚舟被溫哥華法院判定符合雙重犯罪的要件，因此孟晚舟要繼續留在加拿大，等待進一步審理。
當時專家分析認為，這個消息可能會讓加拿大再度遭受中方的報復行動。
去年北京也曾以發現害蟲為由，下令禁止進口加拿大油菜籽出口商理查森（Richardson Inc.）和威特發(Viterra Inc)的油菜籽。另外，中國也在去年暫停從加拿大進口豬肉和牛肉。
張慈/鄒宗翰(路透社等)
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