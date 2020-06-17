中印再爆衝突 美研究：若開戰 印度具極高優勢

中國與印度在邊境再爆發衝突，造成印度20名官兵死亡，解放軍方面也有死傷，兩軍高層正緊急斡旋。中印自5月來衝突不斷，雙方也都宣稱有能力在短時間內集結10萬兵力，讓兩國軍力備受矚目，有媒體報導，若依照美國先前曾發表的研究分析，中印如果開戰，「印度是具有極高的優勢」。

印度媒體報導，這是中國部隊1975年在阿魯納查省伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，印度部隊與中國部隊發生衝突的首起印度部隊人員傷亡事件。根據印度陸軍發出的聲明指出，雙方都有人員傷亡。中印軍方高層官員正在開會以緩和局勢。

印度斯坦時報引述沒有具名的消息來源說，中印部隊在衝突中沒有開槍，死者是被石頭砸死的；不過，印度陸軍沒有對此加以證實或說明。

美國新聞與世界報導報導，美國情報說中方有35人喪生，其中包括一名高階軍官；匿名人士告訴印度時報有43名中國軍人死亡。

中國外交部發言人趙立堅表示，印軍15日兩度越過邊界並作出挑釁，還攻擊中方人員，導致了雙方邊防人員爆發嚴重肢體衝突。中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

法廣引述India Today報導，美國哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗爾科學與國際事務研究中心針對印度與中國的武力戰略在今年初發表一篇論文，內容指出，印度有經歷中印之戰戰敗的「傳統優勢」，因此不斷以中國為目標，部署其兵力，像是印度在中國邊境可調度的軍力約為22萬5000人，而解放軍則有大約20到23萬人。

報導說，儘管解放軍看似能動用的兵力大於印度，但研究分析，中國軍隊有些會分散在「俄羅斯任務」、「新疆和西藏的叛亂」，無法專門針對中印開戰，且中國大部分軍隊都在距離中印邊境較遠的地方，與執行單一防禦任務的印度軍隊，兵力確有落差。

研究也提到，中國空軍部署的問題，據資料顯示，印度專門用來對付中國的戰鬥機有112架，解放軍西部戰區司令部則有101架第四代戰鬥機，但有些戰機還需要用來「提防俄羅斯」，加上印度飛行員實戰經驗比解放軍更為豐富，這讓解放軍在空軍戰上會過於依賴地面指揮。