路透調查：日本製造業信心本月更趨悲觀 創11年之最

路透短期經濟觀測調查（Reuters Tankan）周三（17日）發布的資料顯示，6月日本製造業信心更趨悲觀，主要是新冠病毒造成的損害仍在擴大，6月製造業信心指數由5月的負44降到負46，續創2009年6月以來新低。不過服務業的信心略有改善，由5月的負36進步到負32。

這項調查發現，雖然製造業與服務業都預期未來三個月的經營條件會比較不那麼悲觀，但是製造業這個月的氣氛還是更加陰鬱。信心指數數值為負，代表悲觀大於樂觀。

一位運輸設備製造商經理人員在調查中指出，「新冠疫情蔓延引起的全球經濟停滯，讓我們的訂單少掉將近70%。」任職房地產業的經理人也說：「銷售稅提高後，市場買房意願大減，經營條件非常糟糕。另外新冠疫情也讓一些新的經商活動難以維持。」

調查說，到9月時，日本的製造業信心指數將可改善到負35，服務業信心指數也會提高到負29。