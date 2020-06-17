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應中方要求？ 龐培歐、楊潔篪今會談
南華早報、路透等媒體十五日引述官員說法指出，美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪將於十七日在夏威夷希卡姆空軍基地會談，預計將談香港、軍控、北韓等議題。
美國之音引述外交消息人士說法指，這次是中方要求會面，中方代表團預計十八日離開。
這將是年初美中簽署第一階段貿易協議後，雙方高層首度會面。這段時間，美中因新冠肺炎疫情、香港、台灣等多項議題，加劇分歧，美國政府質疑北京隱瞞疫情，批中方推出「港版國安法」，川普甚至威脅切斷與中關係。許多學者認為，美中關係降溫至前所未見的低點。
美國之音報導，龐、楊會晤，香港與軍控將是重要議題，預計龐培歐將再度呼籲中方參與美俄中三邊軍控談判。而美國企圖阻止北京實施「港版國安法」，雖然華府不太可能達成目的。
路透引述消息人士說法指出，雙方談論的議題包括應對疫情、軍控、貿易、香港、北韓、驅逐記者或限縮人員往來等。
雖然幾家媒體並未點到台灣議題，但根據過往經驗，美中官員會面，避不開台灣問題。
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